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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 31 января в размере 64,4333 руб.
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30 января 2017 года 12:44
ЦБ РФ установил курс евро с 31 января в размере 64,4333 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 64,4333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,04 коп. Это автоматическое сообщение.
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30 января 2017 года 18:17
Золотодобывающее ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2016 году произвело 5,1 тонны (около 164 тыс. унций) золота, говорится в материалах компании. По сравнению с 2015 годом производство сократилось на 10%. Снижение компания объясняет плановым вовлечением в переработку руды с... читать дальше
.30 января 2017 года 18:15
АНК "Башнефть" полностью разместила облигации серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания провела сбор заявок на бонды 25 января с 13:00 МСК до 14:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена размере 9,4% годовых. Ставки 2-14-го... читать дальше
.30 января 2017 года 18:05
Объем российского B2C-рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) по итогам 2016 года составил 125,6 млрд рублей, говорится в предварительных итогах развития рынка ШПД, подготовленных исследовательской компанией "ТМТ Консалтинг". По сравнению с 2015 годом показатель... читать дальше
.30 января 2017 года 17:51
В 2016 году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличился на 2,3% - до 38,56 млрд евро, сообщает департамент статистики. В 4-м квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года ВВП вырос... читать дальше
.30 января 2017 года 17:38
Рынки акций и облигаций Греции падают в понедельник на информации о том, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможностью "взрывного" роста долга страны. В докладе МВФ по Греции, выдержки из которого были приведены газетой Financial Times, отмечается, что... читать дальше
.30 января 2017 года 17:30
Владельцы бондов Татфондбанка БО-15 рассмотрят 10 февраля вопрос об обращении в суд с требованиями к эмитенту
обрание владельцев биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-15 состоится 10 февраля, говорится в сообщении ООО "Регион Финанс" (входит в группу "Регион), являющегося представителем владельцев облигаций (ПВО). В собрании смогут принять держатели бондов банка по состоянию... читать дальше
.30 января 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0303 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8325 руб.,... читать дальше
.30 января 2017 года 17:24
Объем долгосрочных облигаций, ипотечных бумаг и других активов на балансе Федеральной резервной системы (ФРС) достиг рекордного уровня после трех раундов количественного смягчения (QE) с целью поддержки экономики, и теперь американский центробанк прорабатывает сценарии... читать дальше
.30 января 2017 года 17:19
Бинбанк установил цену размещения дополнительных выпусков №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей в размере 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15% годовых. Таким образом, доходность по... читать дальше
.30 января 2017 года 17:16
Котировки фьючерсов на фондовые индексы США опускаются в понедельник, что указывает на возможность падения Dow Jones Industrial Average ниже отметки в 20000 пунктов, пишет MarketWatch. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной... читать дальше
.30 января 2017 года 17:15
ВТБ разместил в понедельник, 30 января, однодневные биржевые облигации серии КС-1-90 на 40,801 млрд рублей при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи" на которой проходило размещение. Таким образом, банк реализовал 81,6% от объема... читать дальше
.30 января 2017 года 17:11
ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) начало принимать банковские карты "Мир" для оплаты проезда. "Функционал реализован на всем полигоне деятельности в кассах и билетных автоматах", - говорится в сообщении ЦППК. Участниками российской... читать дальше
.30 января 2017 года 17:02
Правительство РФ сделает все необходимое, чтобы помочь поколению 90-х в стране обзаводиться детьми в семьях. "Сегодняшние потенциальные матери, те, кто родился в 90-е годы, таких людей у нас меньше (чем их в поколении 80-х). Стало быть, будет и меньше детей рождаться,... читать дальше
.30 января 2017 года 16:54
В декабре расходы населения США выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Рост показателя совпал с ожиданиями аналитиков и стал максимальным с сентября. Декабрьские доходы американцев увеличились на 0,3% против... читать дальше
.30 января 2017 года 16:47
Решение Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом, вступило в законную силу. "Вынесенное решение обжаловано не было, решение вступило в законную силу", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь... читать дальше
.30 января 2017 года 16:38
Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2016 году, по предварительным данным, увеличился на 2,2%, говорится в сообщении Национальной службы статистики. В 4-м квартале 2016 года рост экономики Грузии в годовом выражении замедлился до 1,2%. В первом квартале... читать дальше
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