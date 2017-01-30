Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1199,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 889,73 млрд руб.

30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 1199,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1004,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1163 млрд руб., в том числе по Московскому региону 980,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 889,73 млрд руб. против 896,1627 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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