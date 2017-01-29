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29 января 2017 года 11:47
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,3429 руб.
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29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 64,3429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,81 коп.
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29 января 2017 года 19:02
План Polymetal по капитальным затратам на 2018 год составляет $290 млн, на 2019 год - $230 млн, сообщает пресс-служба компании. Ранее план capex на 2018-2019 годы составлял $280 млн и $220 млн соответственно, то есть теперь он повышен на $10 млн в год. В январе Polymetal купил... читать дальше
.29 января 2017 года 18:44
Совет директоров "Славнефти" (СП "Роснефти" и "Газпром нефти") сократил состав правления с 6 до 4 человек, сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на заседании 27 января. В частности, прекращены полномочия Андрея Коваленко, который до августа 2015 года... читать дальше
.29 января 2017 года 18:39
Российские авиакомпании пока не вводят ограничений на перевозку в США для граждан ближневосточных стран
Российские авиакомпании пока не вводят ограничений на перевозку в США для граждан ближневосточных стран, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Российские авиакомпании, в том числе в вопросе допуска пассажиров к перевозке, руководствуются нормами российского... читать дальше
.29 января 2017 года 18:07
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по результатам конкурса определило филиал Россельхозбанка банком-агентом по выплатам страхового возмещения вкладчикам банка "Новация" (Майкоп), сообщает департамент общественных связей АСВ. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам... читать дальше
.29 января 2017 года 17:40
"Ренова" Виктора Вексельберга увеличила долю в Bank of Cyprus. По состоянию на 19 января у Lamesa Holding S.A., входящей в "Ренову", было 9,3% акций банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Это второй по величине пакет после Cyprus Popular Bank, у которого 9,6%. Акции... читать дальше
.29 января 2017 года 17:35
Проект конституции Сирии предусматривает, что ключевые решения в стране будет решать народ путем референдума, заявляют в Минобороны РФ. "Единственным источником власти должен являться многонациональный, многоконфесиональный сирийский народ. Именно он определяет судьбу страны... читать дальше
.29 января 2017 года 16:25
АФК "Система" снизит долю в капитале "Детского мира" до 50% плюс одна акция при размещении всего объема IPO и реализации опциона
АФК "Система" снизит долю в капитале "Детского мира" в ходе IPO до 50% плюс одна акция при условии, что инвесторы выкупят весь предложенный объем, а банки-организаторы полностью реализуют опцион, говорится в проспекте к IPO ритейлера (есть в распоряжении "Интерфакса"). Сейчас у... читать дальше
.29 января 2017 года 15:17
АО "Технопромэкспорт" взыскивает через суд с ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" $6,75 млн неотработанного аванса.
АО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, Москва, "дочка" госкорпорации "Ростех") взыскивает через суд с ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ, Ростовская область) $6,75 млн неотработанного аванса. Как следует из материалов Арбитражного суда Ростовской области,... читать дальше
.29 января 2017 года 15:14
Через год все девятиклассники России в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать "Устную речь", заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. "В этом году в девятом классе мы вводим раздел "Устная речь". Пока он пилотный. Через год это будет вся страна", -... читать дальше
.29 января 2017 года 14:22
Министр финансов Германии считает, что правительство совершило ошибку, допустив около 1 млн мигрантов
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что правительство совершило ошибку, допустив в страну около миллиона мигрантов. "Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом министр... читать дальше
.29 января 2017 года 13:51
Три компании "Нефтисы" и "Русснефти" войдут в состав АО "Белкамнефть". Как сообщает пресс-служба компании, акционеры "Белкамнефти" приняли решение о реорганизации АО "Белкамнефть" в форме присоединения к нему трех компаний: двух удмуртских - ОАО "Удмуртская национальная нефтяная... читать дальше
.29 января 2017 года 13:16
Два человека с пропавшего утром малайзийского судна обнаружены живыми в ходе поисково-спасательной операции
Два человека с пропавшего утром в воскресенье малайзийского судна - его капитан и один из членов экипажа - обнаружены живыми в ходе поисково-спасательной операции, сообщили местные власти. Судно перевозило китайскую туристическую группу на один из островов. Оно вышло из порта в... читать дальше
.29 января 2017 года 13:14
Россия ежегодно будет платить Киргизии $4,5 млн в год за размещение военной базы, говорится в соглашении сторон. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, РФ будет эксплуатировать узел связи на площади 811,2 гектаров и испытательную базу с... читать дальше
.29 января 2017 года 12:39
В.Путин и Д.Трамп обсудили сферу стратегической стабильности, Ближний Восток, арабо-израильский конфликт и кризис на Украине
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили сферу стратегической стабильности, Ближний Восток, арабо-израильский конфликт и кризис на Украине, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров. "Обстоятельно обсуждены актуальные... читать дальше
.29 января 2017 года 12:34
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин в ходе телефонной беседы в субботу не обсуждали вопрос о санкциях, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на собственный источник из числа официальных лиц. "Вопрос о санкциях не поднимался", - приводит... читать дальше
.29 января 2017 года 12:30
Президент "Росгосстраха" Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам ПАО о том, что покидает компанию, с понедельника его обязанности будет исполнять представитель холдинга "Открытие", сообщил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке. По его словам, "смена руководства... читать дальше
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