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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3196 руб.
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28 января 2017 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3196 руб.

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28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 60,3196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,40 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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