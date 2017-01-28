ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3196 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 60,3196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,40 коп.

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Правительство РФ в течение трех недель планирует согласовать законопроект о введении системы налогообложения дополнительного дохода (НДД) для нефтяной отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Было совещание, еще пока остались некоторые развилки,... читать дальше

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ожидает позитивных итогов предстоящего телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Мы дождёмся результатов, но я думаю, что все будет позитивно", - сказал Н.Патрушев, отвечая на вопрос... читать дальше

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Россия и Белоруссия до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за российский газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы... читать дальше

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Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев. "Ежегодно на полигоне... читать дальше

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Правительство РФ лишило регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание. Соответствующее постановление было подписано 25 января 2017 года и размещено на официальном портале правовой информации. Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания... Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания...

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До конца 2019 года в городе планируется построить около 60 различных объектов здравоохранения, сообщил в субботу "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Бюджетные расходы на возведение объектов здравоохранения до конца... читать дальше

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за большой вклад казахстанских партнеров в организацию и проведение 23-24 января в Астане Международной встречи по Сирии. "С обеих сторон подчеркнуто,... читать дальше

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С 29 января по 2 февраля Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова посетит министр иностранных дел Эритреи Осман Салех, сообщают на Смоленской площади. "На переговорах 30 января министры обсудят ключевые проблемы международной и региональной повестки дня с акцентом на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валютах банка "Зенит" с "ВВ-" до "BB" со "стабильным" прогнозом, сообщает пресс-служба агентства. Таким образом, агентство... читать дальше

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Россия не согласна с некоторыми выводами третейской группы в споре в ВТО с ЕС в связи с антидемпинговой мерой ЕврАзЭС в отношении легких коммерческих автомобилей (LCV) из Германии и Италии, рассмотрит возможность падания апелляции, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. В... читать дальше

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Американский лидер Дональд Трамп своим указом приостановил программу приема Соединенными Штатами беженцев. "Указ Д.Трампа приостанавливает программу США в отношении беженцев на 120 дней, на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда", - пишут...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 64,3429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,81 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 60,3196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,40 коп.

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 36,85 пункта (1,653%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2266,05 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 31,99... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 31,99... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27489,450 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 459,467 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7672 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,821... Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,821... читать дальше

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