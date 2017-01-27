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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,1448 руб.
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27 января 2017 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,1448 руб.

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27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1448 руб.

Минимальный курс евро составил 63,7575 руб., максимальный - 64,585 руб. К этому времени было заключено 4137 сделок. Объем торгов составил 16521,76 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8125 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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