Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0907 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0907 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,615 руб., максимальный - 60,515 руб. Было заключено 20644 сделки. Объем торгов составил 91490,33 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,68 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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