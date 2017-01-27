.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0907 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в России в декабре выросло на 3,2%, в 2016 году - на 1,1%
В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
Россияне указали приемлемый размер пенсии
Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. А ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15–20 тыс. То есть фактически на уровне средних выплат людям, которые сейчас находятся на заслуженном...
 
Ведомства ищут место самозанятым в законе
Министерству юстиции — главному исполнителю поручения Владимира Путина о формализации понятия "самозанятый" до июня этого года придется решить, в какой именно документ внести соответствующие изменения: в законы "О занятости", "О государственной...
 
Сотрудников ЦБ оценят на профпригодность
ЦБ решил проверить своих сотрудников на профпригодность, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знающие это от работников регулятора. Проверка предстоит и надзорному блоку, говорят они: тестирование предстоит проверяющим банки, их кураторам и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

27 января 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0907 руб.

 0  
27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0907 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,615 руб., максимальный - 60,515 руб. Было заключено 20644 сделки. Объем торгов составил 91490,33 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,68 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 января 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 января растет
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 36,85 пункта (1,653%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2266,05 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 31,99...    читать дальше
.
27 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 января выросла на 1,70% и составила 27489,450 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27489,450 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 459,467 млрд руб., или на...
.
27 января 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7672 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7672 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,821...    читать дальше
.
27 января 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,1448 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1448 руб.

Минимальный курс евро составил 63,7575 руб.,...    читать дальше
.
27 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,0367 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0367 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
27 января 2017 года 19:03
ВТО признала незаконными антидемпинговые пошлины на импорт LCV из Италии и Германии в страны ТС - ЕК
Панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

"Панель постановила, что РФ не выполнила ряд правил ВТО,...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:59
Индекс ММВБ вырос на 1,7%, индекс РТС - на 2,8%
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершил торги уверенным ростом.

Европейские фондовые индексы снижались с начала торгов на фоне ряда слабых корпоративных отчетов. Однако к вечеру часть индикаторов

Большинство фондовых индексов АТР выросло по итогам...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:53
Fitch подтвердило рейтинги 6 российских "дочек" иностранных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте шести российских банков, являющихся дочерними компаниями иностранных финансовых организаций, на уровне "BBB-".

В их число входят Райффайзенбанк,...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:48
В 2016 году реальные доходы и реальное потребление домохозяйств в ЕС медленно, но устойчиво росли
Евростат сообщил об устойчивом росте реальных доходов домохозяйств в еврозоне и в целом по ЕС.

В сводке указано, что в 3-м квартале 2016 г. реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,2 процента после такого же роста в предыдущем...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:42
Трамп: Мексика долго время извлекала выгоду из отношений с США, это следует прекратить.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика долго время извлекала выгоду из отношений с США, и это следует прекратить.

"Мексика долгое время пользовалась США. Громадный торговый дефицит и мало помощи на самой слабой границе. Это надо изменить, сейчас!", - написал...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:34
Россия в 2016 году сократила импорт рыбы на 10%, увеличив на 10% экспорт - Минсельхоз
Россия в 2016 году импортировала 443 тыс. тонн рыбной продукции, что на 10% меньше, чем в 2015 году. Экспорт вырос также на 10% - до 1,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева с президентом Всероссийской ассоциации...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:26
Январский индекс потребдоверия в США вырос до максимума за 13 лет
В январе т.г. индекс потребительского доверия в США повысился до 98,5 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение показателя стало рекордным с 2004...    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:19
"Шереметьево" на сутки перекроет пешеходную галерею между терминалами D и E
Международный аэропорт "Шереметьево" в выходные перекроет на 24 часа для прохода пассажиров, гостей и персонала пешеходную галерею между терминалами D и E (общедоступная и "стерильная" зоны), сообщили "Интерфаксу" в дирекции по связям с общественностью аэропорта....    читать дальше
.
27 января 2017 года 18:09
Квартальная прибыль Chevron оказалась ниже прогноза
По итогам 4-го квартала 2016 года второй по величине американский нефтепроизводитель Chevron Corp. получил чистую прибыль по итогам второго квартала подряд, однако результат оказался существенно хуже ожиданий.

Согласно отчетности компании, в минувшем квартале ее чистая...    читать дальше
.
27 января 2017 года 17:58
Американские биржевые индикаторы слабо меняются в начале торгов
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивают корпоративную отчетность и данные о росте ВВП США в четвертом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск повысился на 2,35 пункта (0,01%) и...    читать дальше
.
27 января 2017 года 17:58
ЕАБР: падение белорусской экономики составит в 2017 г. 0,5%, инфляция - 9,3%
Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил на этот год прогноз экономического развития Белоруссии и ожидает, что ВВП страны упадет на 0,5%, тогда как в октябре прогнозировал рост на 0,6%.

"Сохраняющаяся рестрикционная денежно-кредитная и фискальная политика будет важным...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.