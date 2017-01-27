Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

27 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.01 по 05.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 36,85 пункта (1,653%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2266,05 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 31,99... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 31,99... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27489,450 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 459,467 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7672 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,821... Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,821... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1448 руб. Минимальный курс евро составил 63,7575 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,7575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0367 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии. "Панель постановила, что РФ не выполнила ряд правил ВТО,... "Панель постановила, что РФ не выполнила ряд правил ВТО,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершил торги уверенным ростом. Европейские фондовые индексы снижались с начала торгов на фоне ряда слабых корпоративных отчетов. Однако к вечеру часть индикаторов Европейские фондовые индексы снижались с начала торгов на фоне ряда слабых корпоративных отчетов. Однако к вечеру часть индикаторов Большинство фондовых индексов АТР выросло по итогам... Большинство фондовых индексов АТР выросло по итогам... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте шести российских банков, являющихся дочерними компаниями иностранных финансовых организаций, на уровне "BBB-". В их число входят Райффайзенбанк,... В их число входят Райффайзенбанк,... читать дальше

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Евростат сообщил об устойчивом росте реальных доходов домохозяйств в еврозоне и в целом по ЕС. В сводке указано, что в 3-м квартале 2016 г. реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,2 процента после такого же роста в предыдущем... В сводке указано, что в 3-м квартале 2016 г. реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,2 процента после такого же роста в предыдущем... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика долго время извлекала выгоду из отношений с США, и это следует прекратить. "Мексика долгое время пользовалась США. Громадный торговый дефицит и мало помощи на самой слабой границе. Это надо изменить, сейчас!", - написал... "Мексика долгое время пользовалась США. Громадный торговый дефицит и мало помощи на самой слабой границе. Это надо изменить, сейчас!", - написал... читать дальше

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Россия в 2016 году импортировала 443 тыс. тонн рыбной продукции, что на 10% меньше, чем в 2015 году. Экспорт вырос также на 10% - до 1,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева с президентом Всероссийской ассоциации... читать дальше

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В январе т.г. индекс потребительского доверия в США повысился до 98,5 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало рекордным с 2004... Значение показателя стало рекордным с 2004... читать дальше

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Международный аэропорт "Шереметьево" в выходные перекроет на 24 часа для прохода пассажиров, гостей и персонала пешеходную галерею между терминалами D и E (общедоступная и "стерильная" зоны), сообщили "Интерфаксу" в дирекции по связям с общественностью аэропорта.... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2016 года второй по величине американский нефтепроизводитель Chevron Corp. получил чистую прибыль по итогам второго квартала подряд, однако результат оказался существенно хуже ожиданий. Согласно отчетности компании, в минувшем квартале ее чистая... Согласно отчетности компании, в минувшем квартале ее чистая... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивают корпоративную отчетность и данные о росте ВВП США в четвертом квартале. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск повысился на 2,35 пункта (0,01%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск повысился на 2,35 пункта (0,01%) и... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил на этот год прогноз экономического развития Белоруссии и ожидает, что ВВП страны упадет на 0,5%, тогда как в октябре прогнозировал рост на 0,6%. "Сохраняющаяся рестрикционная денежно-кредитная и фискальная политика будет важным... "Сохраняющаяся рестрикционная денежно-кредитная и фискальная политика будет важным... читать дальше

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