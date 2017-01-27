Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2317 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2317 руб.

Минимальный курс евро составил 63,9 руб., максимальный - 64,54 руб. Было заключено 3414 сделок. Объем торгов составил 14694,48 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,93 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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