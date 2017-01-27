ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 64,3429 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 64,3429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,81 коп.

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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 6,65 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2235,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2248,41 (+0,86%)... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировало рост. Инвесторы оценивали прибыль компаний и макроэкономические индикаторы, чтобы понять, является ли ралли на мировом рынке акций оправданным. Сводный фондовый индекс региона MSCI... Сводный фондовый индекс региона MSCI... читать дальше

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Чистая прибыль Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по величине рыночной стоимости банка Японии, в третьем квартале текущего финансового года снизилась на 22% в годовом выражении и составила 185,5 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 238 млрд иен годом... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" установило ставку 15-го купона облигаций 6-й серии в размере 11% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания разместила облигации 6-й серии на 5 млрд... Компания разместила облигации 6-й серии на 5 млрд... читать дальше

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7 января. FINMARKET.RU с увеличилась до нового рекордного уровня: в конце 2016 года в стране проживали 82,8 млн человек, сообщило сегодня Федеральное статистическое управление (Destatis) Причиной, по которой количество жителей выросло до небывалого с момента... Причиной, по которой количество жителей выросло до небывалого с момента... читать дальше

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В 2016 году количество хакерских атак на российские официальные информационные ресурсы увеличилось почти в 3 раза и составило более 70 млн. "Анализ показывает, что количество информационных атак на официальные информационные ресурсы России неуклонно растет. В 2016 году... "Анализ показывает, что количество информационных атак на официальные информационные ресурсы России неуклонно растет. В 2016 году... читать дальше

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Экспорт зерна из РФ в феврале может снизиться до 2,3-2,4 млн тонн с 2,75 млн тонн в феврале 2016 года, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагространс" Игорь Павенский. "По предварительному прогнозу, вывоз зерна в феврале 2017 года... "По предварительному прогнозу, вывоз зерна в феврале 2017 года... читать дальше

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В России не планируется сокращать общий объем финансирования на поддержку российской науки, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал по просьбе журналистов появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство планирует урезать... Так он прокомментировал по просьбе журналистов появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство планирует урезать... читать дальше

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Россия и Таджикистан по итогам переговоров в рамках заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе пришли к согласию по вопросам авиасообщения. "Таджикская сторона подтвердила второго назначенного российского перевозчика - авиакомпанию... "Таджикская сторона подтвердила второго назначенного российского перевозчика - авиакомпанию... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в Италии в январе 2017 года снизился до 108,8 пункта со 110,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat. Аналитики ожидали, что показатель сократится всего до 110 пунктов. Аналитики ожидали, что показатель сократится всего до 110 пунктов. Оценка экономического... Оценка экономического... читать дальше

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В Кремле не знают, насколько информация в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подготовил документ об отмене антироссийских санкций, соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, ничего об этом... "Нет, ничего об этом... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 64,3429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 60,3196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 15,21 пункта (0,682%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2244,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2248,41 (+0,86%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу. Фоном для торгов служит ряд слабых корпоративных отчетов, сообщает MarketWatch. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%, до 365,68 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%, до 365,68 пункта. Британский FTSE... Британский FTSE... читать дальше

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