27 января 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2017
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2016
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2017
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2016
|13:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2017
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2016
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2016
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2017
Это автоматическое сообщение.
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27 января 2017 года 14:45
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 6,65 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2235,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2248,41 (+0,86%)... читать дальше
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27 января 2017 года 14:45
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировало рост. Инвесторы оценивали прибыль компаний и макроэкономические индикаторы, чтобы понять, является ли ралли на мировом рынке акций оправданным.
Сводный фондовый индекс региона MSCI... читать дальше
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27 января 2017 года 14:37
Чистая прибыль Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по величине рыночной стоимости банка Японии, в третьем квартале текущего финансового года снизилась на 22% в годовом выражении и составила 185,5 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 238 млрд иен годом... читать дальше
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27 января 2017 года 14:33
АО "Открытие холдинг" установило ставку 15-го купона облигаций 6-й серии в размере 11% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Компания разместила облигации 6-й серии на 5 млрд... читать дальше
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27 января 2017 года 14:26
7 января. FINMARKET.RU с увеличилась до нового рекордного уровня: в конце 2016 года в стране проживали 82,8 млн человек, сообщило сегодня Федеральное статистическое управление (Destatis)
Причиной, по которой количество жителей выросло до небывалого с момента... читать дальше
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27 января 2017 года 14:15
В 2016 году количество хакерских атак на российские официальные информационные ресурсы увеличилось почти в 3 раза и составило более 70 млн.
"Анализ показывает, что количество информационных атак на официальные информационные ресурсы России неуклонно растет. В 2016 году... читать дальше
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27 января 2017 года 14:05
Экспорт зерна из РФ в феврале может снизиться до 2,3-2,4 млн тонн с 2,75 млн тонн в феврале 2016 года, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагространс" Игорь Павенский.
"По предварительному прогнозу, вывоз зерна в феврале 2017 года... читать дальше
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27 января 2017 года 13:57
В России не планируется сокращать общий объем финансирования на поддержку российской науки, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал по просьбе журналистов появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство планирует урезать... читать дальше
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27 января 2017 года 13:47
Россия и Таджикистан по итогам переговоров в рамках заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе пришли к согласию по вопросам авиасообщения.
"Таджикская сторона подтвердила второго назначенного российского перевозчика - авиакомпанию... читать дальше
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27 января 2017 года 13:39
Индекс потребительского доверия в Италии в январе 2017 года снизился до 108,8 пункта со 110,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.
Аналитики ожидали, что показатель сократится всего до 110 пунктов.
Оценка экономического... читать дальше
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27 января 2017 года 13:32
В Кремле не знают, насколько информация в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подготовил документ об отмене антироссийских санкций, соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, ничего об этом... читать дальше
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27 января 2017 года 13:25
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 64,3429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,81 коп.
Это автоматическое сообщение.
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27 января 2017 года 13:25
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 60,3196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,40 коп.
Это автоматическое сообщение.
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27 января 2017 года 13:22
Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции... читать дальше
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27 января 2017 года 13:15
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 15,21 пункта (0,682%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2244,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2248,41 (+0,86%) пункта, минимальное -... читать дальше
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27 января 2017 года 13:15
Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу. Фоном для торгов служит ряд слабых корпоративных отчетов, сообщает MarketWatch.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%, до 365,68 пункта.
Британский FTSE... читать дальше
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