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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,6356 руб.
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В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
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Ведомства ищут место самозанятым в законе
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27 января 2017 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,6356 руб.

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27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 59,6356 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,67 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
27 января 2017 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 27 января растет
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 6,65 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2235,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2248,41 (+0,86%)...    читать дальше
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27 января 2017 года 14:45
Азиатские рынки акций завершили торги в плюсе
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировало рост. Инвесторы оценивали прибыль компаний и макроэкономические индикаторы, чтобы понять, является ли ралли на мировом рынке акций оправданным.

Сводный фондовый индекс региона MSCI...    читать дальше
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27 января 2017 года 14:37
Квартальная прибыль Sumitomo Mitsui сократилась на 22%
Чистая прибыль Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по величине рыночной стоимости банка Японии, в третьем квартале текущего финансового года снизилась на 22% в годовом выражении и составила 185,5 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 238 млрд иен годом...    читать дальше
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27 января 2017 года 14:33
"Открытие холдинг" установил ставку 15-го купона облигаций 6-й серии в размере 11%
АО "Открытие холдинг" установило ставку 15-го купона облигаций 6-й серии в размере 11% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Компания разместила облигации 6-й серии на 5 млрд...    читать дальше
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27 января 2017 года 14:26
Население ФРГ увеличилось до рекордных 82,8 млн человек
7 января. FINMARKET.RU с увеличилась до нового рекордного уровня: в конце 2016 года в стране проживали 82,8 млн человек, сообщило сегодня Федеральное статистическое управление (Destatis)

Причиной, по которой количество жителей выросло до небывалого с момента...    читать дальше
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27 января 2017 года 14:15
ФСБ: более 70 млн атак совершено в прошлом году на российские информресурсы
В 2016 году количество хакерских атак на российские официальные информационные ресурсы увеличилось почти в 3 раза и составило более 70 млн.

"Анализ показывает, что количество информационных атак на официальные информационные ресурсы России неуклонно растет. В 2016 году...    читать дальше
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27 января 2017 года 14:05
Экспорт зерна из РФ в феврале может снизиться - эксперт
Экспорт зерна из РФ в феврале может снизиться до 2,3-2,4 млн тонн с 2,75 млн тонн в феврале 2016 года, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагространс" Игорь Павенский.

"По предварительному прогнозу, вывоз зерна в феврале 2017 года...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:57
Общий объем финансирования науки в России сокращать не планируется - Песков
В России не планируется сокращать общий объем финансирования на поддержку российской науки, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал по просьбе журналистов появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство планирует урезать...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:47
Россия и Таджикистан договорились о восстановлении авиасообщения
Россия и Таджикистан по итогам переговоров в рамках заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе пришли к согласию по вопросам авиасообщения.

"Таджикская сторона подтвердила второго назначенного российского перевозчика - авиакомпанию...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:39
Потребительское доверие в Италии в январе снизилось сильнее прогнозов
Индекс потребительского доверия в Италии в январе 2017 года снизился до 108,8 пункта со 110,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.

Аналитики ожидали, что показатель сократится всего до 110 пунктов.

Оценка экономического...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:32
Песков: неизвестно, соответствуют ли действительности слухи о подготовленном Трампом указе о снятии санкций с РФ
В Кремле не знают, насколько информация в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подготовил документ об отмене антироссийских санкций, соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, ничего об этом...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:25
ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 64,3429 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 64,3429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,81 коп.

Это автоматическое сообщение.
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27 января 2017 года 13:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 60,3196 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 60,3196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
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27 января 2017 года 13:22
Google, Apple, Microsoft и еще 15 компаний встали в РФ на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг
Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 января растет
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 15,21 пункта (0,682%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2244,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2248,41 (+0,86%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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27 января 2017 года 13:15
Рынки акций Европы минусуют в пятницу из-за слабой корпоративной отчетности
Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу. Фоном для торгов служит ряд слабых корпоративных отчетов, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%, до 365,68 пункта.

Британский FTSE...    читать дальше
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