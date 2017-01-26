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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7482 руб.
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26 января 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7482 руб.
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26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7482 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7108 руб., максимальный - 8,8229 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 201,69 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8048 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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