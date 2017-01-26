.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8843 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в России в декабре выросло на 3,2%, в 2016 году - на 1,1%
В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
Доллар вырос на 49 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 48,66 коп. - до...
 
В РФ задумались о снижении затрат МСП на добровольную сертификацию
В Белом доме обсуждаются варианты упрощения требований и снижения затрат малого бизнеса на сертификацию своих товаров и услуг для участия в закупках госкомпаний. Президент осенью прошлого года поручил готовить такие предложения "Корпорации МСП",...
 
Ксения Юдаева: удорожание рубля фундаментально обоснованное
В последние месяцы произошло заметное укрепление рубля. По мнению первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, текущий курс фундаментально обоснован?. "Произошедшее укрепление рубля в основном объясняется ростом цен на нефть. В этом смысле это...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 января 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8843 руб.

 0  
26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8843 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,37 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 24448 сделок. Объем торгов составил 106607,19 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,29 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 января 2017 года 20:37
"РусАл" размещает 5-летние евробонды на $600 млн под 5,125% - источник
"РусАл" размещает 5-летние евробонды на $600 млн под 5,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%, затем он был снижен до около 5,25%. Финальный ориентир доходности евробондов был определен...    читать дальше
.
26 января 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 26 января растет
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 53,2 пункта (2,445%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2229,2 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
.
26 января 2017 года 19:44
Бинбанк по оферте приобрел облигации серий БО-06 и БО-07 на 4 млрд рублей
Бинбанк в рамках оферты приобрел 1 млн 961,588 тыс. облигаций БО-06 и 2 млн 10,678 тыс. облигаций БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации.

Выпуски состоят из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 39%...    читать дальше
.
26 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 января выросла на 1,18% и составила 27029,983 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 27029,983 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 316,384 млрд руб., или на...
.
26 января 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7482 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7482 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7108 руб., максимальный -...    читать дальше
.
26 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,0465 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0465 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
26 января 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,4257 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4257 руб.

Минимальный курс евро составил 63,775 руб.,...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:58
Рынок российских акций завершил торги на подъеме
Рынок акций РФ поднялся к уровню более чем 2-недельной давности по индексу ММВБ на фоне общемирового ралли и ослабления рубля.

Доллар превысил отметку в 60 рублей после известий, что Минфин РФ с привлечением Банка России с февраля начнет осуществлять операции по покупке...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:53
Доходность 5-летних евробондов "РусАла" в долларах составит 5,125% - источник
Доходность 5-летних евробондов "РусАла" в долларах установлена на уровне 5,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%, затем он был снижен до около 5,25%. Финальный ориентир доходности...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:47
Банки Китая увеличили прибыль в 2016 году на 3,5%
Чистая прибыль коммерческих банков Китая по итогам 2016 года выросла на 3,54% - до 1,649 трлн юаней.

Доля безнадежных долгов в коммерческих банках Китая на конец 2016 года составила 1,74%, свидетельствуют данные Комитета по контролю и управлению банковской отраслью...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:41
ЦБ зарегистрировал итоги размещения конвертируемых бондов "ТрансФин-М" на 3,5 млрд руб. в пользу НПФ "Благосостояние"
ЦБ РФ 26 января зарегистрировал отчет об итогах размещения конвертируемых облигаций ПАО "ТрансФин-М" серии 29 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Бумаги размещались с 1 ноября по 12 декабря по закрытой подписке. Покупателем всего выпуска бондов...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:38
Продажи новостроек в США в декабре снизились, но 2016 год стал по этому показателю лучшим за 9 лет
Продажи новых домов в США в декабре снизились на 10,4% и составила 536 тыс. домов в годовом исчислении с учетом сезонных факторов, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это самый низкий уровень за последние десять месяцев.

Тем не менее падение реализация...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:28
Производство бензина за неделю с 16 по 22 января сократилось на 0,8% - Росстат
За неделю с 16 по 22 января в России произведено 739,4 тыс. тонн автомобильного бензина, или 99,2% к предыдущему периоду, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат)

За указанный период произведено 1539,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5,1% больше, чем...
.
26 января 2017 года 18:22
Brent впервые за неделю превысила $56 за баррель
Цены на нефть растут, при этом котировки Brent превысили $56 за баррель впервые за неделю.

Инвесторы оценивают темпы сокращения добычи странами ОПЕК и их партнерами, а также следят за производством и запасами топлива в США.

Нефтедобывающие страны, ранее...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:13
Количество прибыльных банков в 2016 году снизилось на 20% - ЦБ
Количество убыточных кредитных организаций в 2016 году снизилось до 178 со 180 в 2015 году, прибыльных банков - до 445 с 553, или на 20%, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

При этом количество действующих кредитных организаций за 2016 год уменьшилось на 110, до...    читать дальше
.
26 января 2017 года 18:05
Рост ВВП Тайваня в 2016 году составил 1,4%
В 2016 году ВВП Тайваня вырос на 1,4%, его объем достиг 15,86 трлн новых тайваньских долларов ($506 млрд), свидетельствуют данные национального статистического управления.

Темпы подъема экономики в четвертом квартале ускорились до максимума почти за два года - 2,58%...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.