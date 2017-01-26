Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1418 руб.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1418 руб.

Минимальный курс евро составил 63,78 руб., максимальный - 64,5025 руб. Было заключено 3493 сделки. Объем торгов составил 17707,49 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,4875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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