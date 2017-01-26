ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 59,6356 руб.

26 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 59,6356 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,67 коп.

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Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить до $15,2 млрд в 1-м квартале и $13,8 млрд – во 2-м квартале 2017 года, свидетельствуют данные оценки Банка России, опубликованные на сайте регулятора. Таким образом, за полугодие... читать дальше

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Британское правительство внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit, передает телеканал Sky News. "Сегодня мы внесли в парламент документ, позволяющий официально инициировать ст.50 к концу марта", - приводит телеканал слова министра Великобритании по... "Сегодня мы внесли в парламент документ, позволяющий официально инициировать ст.50 к концу марта", - приводит телеканал слова министра Великобритании по... читать дальше

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 50,61 пункта (2,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2226,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2230,77 (+2,52%) пункта, минимальное - 2179,34... читать дальше

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По итогам 2016 года Россельхозбанк (РСХБ) выдал более 41 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 65 млрд рублей, что более чем на 70% превышает аналогичный показатель 2015 года. В том числе, в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой банк выдал... В том числе, в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой банк выдал... читать дальше

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Международные резервы России на 20 января составили $385,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $385,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,5 млрд, или на 0,1%. По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $385,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,5 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ,... Как говорится в сообщении ЦБ РФ,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,23/60,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 79 коп., Cредний курс продажи...

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За неделю с 16 по 22 января 2017 года потребительские цены на бензин выросли на 0,3%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На предыдущей неделе (с 9 по 15 января) рост цен составил 0,2%. На предыдущей неделе (с 9 по 15 января) рост цен составил 0,2%. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 23... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 23... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов на 1 января 2017 года. Объем кредитов нефинансовым организациям за декабрь упал на 4,1% после роста на 0,9 в ноябре и на 0,4% в октябре - до 30 трлн 134,6 млрд руб. Объем кредитов нефинансовым организациям за декабрь упал на 4,1% после роста на 0,9 в ноябре и на 0,4% в октябре - до 30 трлн 134,6 млрд руб. В 2016 году... В 2016 году... читать дальше

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Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов "РусАла" в долларах составляет 5,125-5,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%, затем он был снижен до около 5,25%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%, затем он был снижен до около 5,25%. Компания... Компания... читать дальше

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"Полюс" планирует приобрести у "Ростеха" дополнительную долю в размере 23,9% в ООО "СЛ Золото" - компании, выигравшей аукцион на месторождение Сухой Лог - приблизительно за $141 млн, говорится в сообщении ПАО "Полюс". Сейчас в СП у "Ростеха" 49%, у "Полюса" -... Сейчас в СП у "Ростеха" 49%, у "Полюса" -... читать дальше

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ПАО "Транснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей в размере 9,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере... Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере... читать дальше

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По итогам 4-го квартала чистая прибыль автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) выросла более чем в 2 раза и составила 409 млн евро против 196 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе FCA, его выручка в октябре-декабре... Как сообщается в пресс-релизе FCA, его выручка в октябре-декабре... читать дальше

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Тариф "Платона" не будет повышен с 1 февраля, как предполагалось ранее, заявил первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих журналистам в четверг. "Абсолютно очевидно, что, если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже... "Абсолютно очевидно, что, если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 января 2017 года. За декабрь объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, вырос на 0,1% и составил 10 трлн 784,7 млрд руб. В ноябре объем кредитования физлиц увеличился на... читать дальше

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В пятницу, 27 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 27 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1818,04 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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