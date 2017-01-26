Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 996,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 898,08 млрд руб.

26 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 января составили по Российской Федерации 996,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 834 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1818,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1626,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 января составили 898,08 млрд руб. против 938,0262 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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