Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6661 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6661 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 8,69 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 86,35 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,686 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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