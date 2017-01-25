Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6147 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6147 руб.

Минимальный курс евро составил 63,3075 руб., максимальный - 63,9325 руб. К этому времени было заключено 3659 сделок. Объем торгов составил 16441,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,48 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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