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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 2840 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6796 тыс. баррелей
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25 января 2017 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 2840 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6796 тыс. баррелей
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25 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 76 тыс. баррелей, достигнув 169,149 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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25 января 2017 года 19:01
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.25 января 2017 года 18:44
"Московская биржа" включила с 25 января во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации АО "О1 Пропертиз Финанс", являющейся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, серии БО-П01 на $335 млн, говорится в сообщении... читать дальше
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.25 января 2017 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 2840 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6796 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей,... читать дальше
.25 января 2017 года 18:30
Суверенный фонда Катара (Qatar Investment Authority (QIA), в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore купивший 19,5% акций "Роснефти", заключил еще одну сделку по инвестициям в РФ на $2 млрд, сообщил глава фонда QIA Абдалла Бен Мохаммед Бен Сауд Аль Тани в ходе встречи с... читать дальше
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.25 января 2017 года 18:11
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.25 января 2017 года 17:49
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 20 тыс. пунктов на ожидании ускорения роста американской экономики и отчетности крупных компаний. Индекс Dow... читать дальше
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