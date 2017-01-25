Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1957 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1957 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,05 руб., максимальный - 59,46 руб. Было заключено 19307 сделок. Объем торгов составил 97525,3 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.