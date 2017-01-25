ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 59,1489 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 59,1489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,79 коп.

.

Российский рынок акций к закрытию торгов в среду растерял почти весь рост после выхода данных о запасах нефти в США. Фондовая Азия завершила торги в плюсе. Индексы выросли вслед за мировым ралли на рынках акций. Фондовая Азия завершила торги в плюсе. Индексы выросли вслед за мировым ралли на рынках акций. Рынки акций Европы торговались на... Рынки акций Европы торговались на... читать дальше

.

Гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов прогнозирует рост российского рынка легковых машин и LCV в 2017 г. на 10-11%. "У нас случилось в прошлом году историческое событие - мы достигли исторического дна. А потом стукнулись несколько раз, попрыгали и... "У нас случилось в прошлом году историческое событие - мы достигли исторического дна. А потом стукнулись несколько раз, попрыгали и... читать дальше

.

Производства пива и напитков, произведенных на его основе, в России по итогам 2016 года составило 781 млн декалитров. Это на 0,1% больше, чем в 2015 году, сообщил Росстат в среду. В декабре производство пива снизилось на 10,9%, до 60,3 млн... В декабре производство пива снизилось на 10,9%, до 60,3 млн... читать дальше

.

"Московская биржа" включила с 25 января во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации АО "О1 Пропертиз Финанс", являющейся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, серии БО-П01 на $335 млн, говорится в сообщении... читать дальше

.

Банк "Российский капитал" в рамках оферты приобрел 2 млн 750,354 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил... Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил... читать дальше

.

Более половины торговли газом к 2035 году будет приходиться на сжиженный природный газ (СПГ), говорится в прогнозе развития мировой энергетики, подготовленном BP. Ожидается, что прирост будет обеспечиваться поставками из США, Австралии и Африки. Примерно треть прироста... Ожидается, что прирост будет обеспечиваться поставками из США, Австралии и Африки. Примерно треть прироста... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей,... читать дальше

.

Суверенный фонда Катара (Qatar Investment Authority (QIA), в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore купивший 19,5% акций "Роснефти", заключил еще одну сделку по инвестициям в РФ на $2 млрд, сообщил глава фонда QIA Абдалла Бен Мохаммед Бен Сауд Аль Тани в ходе встречи с... читать дальше

.

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. Ставка рефинансирования повышается впервые с декабря 2015... Ставка рефинансирования повышается впервые с декабря 2015... читать дальше

.

Количество германских компаний, работающих на российском рынке, уменьшилось по итогам третьего года подряд. На конец 2016 года в России действовали 5237 юридических лиц с участием граждан и предприятий из Германии, а также представительств и филиалов немецких компаний,... На конец 2016 года в России действовали 5237 юридических лиц с участием граждан и предприятий из Германии, а также представительств и филиалов немецких компаний,... читать дальше

.

Внешэкономбанк (ВЭБ) считает необходимым создать льготные условия для инвестирования средств под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в его облигации. "Необходимо повысить привлекательность облигаций ВЭБа, улучшив механизм их регулирования в соответствии... "Необходимо повысить привлекательность облигаций ВЭБа, улучшив механизм их регулирования в соответствии... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП до 2,9% в 2017 году с 2,5% в 2016 году, говорится в сообщении агентства. Основными факторами ускорения роста агентство называет восстановление инвестиций в США, мягкую... Основными факторами ускорения роста агентство называет восстановление инвестиций в США, мягкую... читать дальше

.

Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в ноябре 2016 года снизилась на 5,1% по сравнению с октябрем после роста на 9,3% в октябре, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). К 1 декабря 2016 года... К 1 декабря 2016 года... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 с погашением 16 сентября 2026 года составила 97,1714% от номинала, что соответствует доходности 8,34% годовых, говорится в... читать дальше

.

В 2016 году Япония снизила закупки нефти в России на 30,4%, до 11,9 млн килолитров, говорится в сообщении министерства финансов Японии. Показатель стал минимальным с 2012 года, пишет агентство Bloomberg. Показатель стал минимальным с 2012 года, пишет агентство Bloomberg. В декабре 2016 года импорт нефти из России снизился на... В декабре 2016 года импорт нефти из России снизился на...

.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 20 тыс. пунктов на ожидании ускорения роста американской экономики и отчетности крупных компаний. Индекс Dow... Индекс Dow... читать дальше

.