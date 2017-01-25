.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 января составил 59,1489 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в России в декабре выросло на 3,2%, в 2016 году - на 1,1%
В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
Россия не изменила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции
Россия в 2016 году не изменила свои позиции в глобальном рейтинге Transparency International, который оценивает уровень восприятия коррупции в разных странах мира. Россия получила 29 баллов, как и в прошлом году, однако за счет увеличения...
 
Золотовалютные запасы РФ могут достигнуть $0,5 трлн в 2019 году
Международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн уже в 2019 году при нынешних ценах на нефть, низком оттоке капитала и благоприятных внешних условиях. Такую оценку сделали для "Известий" в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП...
 
Адресная соцподдержка: чиновники не могут договориться о критериях нуждаемости
Замену социальной поддержки адресными мерами чиновники обсуждают давно, но никак не договорятся о критериях нуждаемости, а без них адресность не заработает. Свое видение есть и у экономического, и у социального блоков, о переходе на адресные меры не...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 января 2017 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 января составил 59,1489 руб.

 0  
25 января. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1489 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 679 пунктов.

Минимальная цена 59,075 руб., максимальная - 59,27 руб. Было заключено 7569 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 46479 млн руб., что на 615% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,1525 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 января 2017 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в символическом плюсе
Российский рынок акций к закрытию торгов в среду растерял почти весь рост после выхода данных о запасах нефти в США.

Фондовая Азия завершила торги в плюсе. Индексы выросли вслед за мировым ралли на рынках акций.

Рынки акций Европы торговались на...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:52
Рынок легковых машин и LCV в РФ в 2017 г. может вырасти на 10-11% - глава Sollers
Гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов прогнозирует рост российского рынка легковых машин и LCV в 2017 г. на 10-11%.

"У нас случилось в прошлом году историческое событие - мы достигли исторического дна. А потом стукнулись несколько раз, попрыгали и...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:44
Производство пива в РФ в 2016г осталось на прошлогоднем уровне -Росстат
Производства пива и напитков, произведенных на его основе, в России по итогам 2016 года составило 781 млн декалитров. Это на 0,1% больше, чем в 2015 году, сообщил Росстат в среду.

В декабре производство пива снизилось на 10,9%, до 60,3 млн...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:44
Мосбиржа зарегистрировала биржевые бонды "О1 Пропертиз Финанс" на $335 млн
"Московская биржа" включила с 25 января во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации АО "О1 Пропертиз Финанс", являющейся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, серии БО-П01 на $335 млн, говорится в сообщении...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:43
Банк "Российский капитал" приобрел по оферте 68,8% бондов БО-04 на 2,8 млрд руб.
Банк "Российский капитал" в рамках оферты приобрел 2 млн 750,354 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:37
BP вновь снизила прогноз роста спроса на газ в мире
Более половины торговли газом к 2035 году будет приходиться на сжиженный природный газ (СПГ), говорится в прогнозе развития мировой энергетики, подготовленном BP.

Ожидается, что прирост будет обеспечиваться поставками из США, Австралии и Африки. Примерно треть прироста...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 2840 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6796 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей,...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:30
QIA заключил еще сделку по инвестициям в РФ на $2 млрд
Суверенный фонда Катара (Qatar Investment Authority (QIA), в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore купивший 19,5% акций "Роснефти", заключил еще одну сделку по инвестициям в РФ на $2 млрд, сообщил глава фонда QIA Абдалла Бен Мохаммед Бен Сауд Аль Тани в ходе встречи с...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:24
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 6,75%
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Ставка рефинансирования повышается впервые с декабря 2015...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:19
В прошлом году число германских компаний в РФ снизилось 3-й год подряд
Количество германских компаний, работающих на российском рынке, уменьшилось по итогам третьего года подряд.

На конец 2016 года в России действовали 5237 юридических лиц с участием граждан и предприятий из Германии, а также представительств и филиалов немецких компаний,...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:18
ВЭБ заявил о необходимости льготных условий для инвестирования средств НПФ в его облигации
Внешэкономбанк (ВЭБ) считает необходимым создать льготные условия для инвестирования средств под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в его облигации.

"Необходимо повысить привлекательность облигаций ВЭБа, улучшив механизм их регулирования в соответствии...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:11
Fitch: мировая экономика в 2017 году ускорит рост до 2,9%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП до 2,9% в 2017 году с 2,5% в 2016 году, говорится в сообщении агентства.

Основными факторами ускорения роста агентство называет восстановление инвестиций в США, мягкую...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:03
За ноябрь просроченная задолженность предприятий РФ снизилась на 5,1% - Росстат
Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в ноябре 2016 года снизилась на 5,1% по сравнению с октябрем после роста на 9,3% в октябре, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

К 1 декабря 2016 года...    читать дальше
.
25 января 2017 года 18:02
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26219 на аукционе - 8,34%, размещено 79,3% выпуска
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 с погашением 16 сентября 2026 года составила 97,1714% от номинала, что соответствует доходности 8,34% годовых, говорится в...    читать дальше
.
25 января 2017 года 17:55
За год поставки нефти из России в Японию упали на 30,4%
В 2016 году Япония снизила закупки нефти в России на 30,4%, до 11,9 млн килолитров, говорится в сообщении министерства финансов Японии.

Показатель стал минимальным с 2012 года, пишет агентство Bloomberg.

В декабре 2016 года импорт нефти из России снизился на...
.
25 января 2017 года 17:49
Рынок акций США: Dow Jones впервые превысил 20 тыс. пунктов
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 20 тыс. пунктов на ожидании ускорения роста американской экономики и отчетности крупных компаний.

Индекс Dow...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.