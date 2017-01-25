25 января 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2017
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2017
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2016
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 января
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25 января 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 325 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6592 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,652 руб., максимальный -... читать дальше
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25 января 2017 года 10:55
Несмотря на общую популярность госкомпаний среди выпускников российских университетов, Google в качестве работодателя опередил "Газпром" в рейтинге "Лучшие работодатели 2016", разработке российской компании Future Today, специализирующейся на проектах по развитию бренда... читать дальше
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25 января 2017 года 10:49
Торговая война между Китаем и США, если она начнется, нанесет ущерб обеим странам, пишет зарубежное издание центральной китайской газеты "Жэньминь жибао".
"Если торговая война между Китаем и США будет развязана, то она обернется отрицательными последствиями для обеих... читать дальше
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25 января 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 766 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1481... читать дальше
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25 января 2017 года 10:42
Сбербанк России и его президент - председатель правления Герман Греф стали ответчиками по судебному иску на $750 млн в суде Южного округа Нью-Йорка, пишет газета "Ведомости".
Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября 2016 года подала в суд Южного... читать дальше
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25 января 2017 года 10:35
По предварительным данным от регионов, в прошлом году в России введено 79,8 млн кв. м жилья, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в Минстрое. Это на 6,5% меньше, чем в рекордном за весь постсоветский период 2015 году. Впрочем, окончательный результат может скорректироваться... читать дальше
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25 января 2017 года 10:28
Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) от ФРГ Сабина Лаутеншлагер считает, что ЕЦБ вскоре должен начать сворачивание программы количественного стимулирования (QE).
"Я оптимистична в отношении того, что вскоре мы перейдем к вопросу выхода" из программы,... читать дальше
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25 января 2017 года 10:22
ООО "Арчер Финанс" 23 января провело собрание владельцев облигаций 1-й серии.
Как говорится в сообщении эмитента, владельцы бумаг одобрили внесение изменений в решение о выпуске, продлив на 5 лет обращение облигаций. Таким образом, срок обращения бондов увеличивается с... читать дальше
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25 января 2017 года 10:20
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в начале торгов. Рубль укрепился на фоне относительно стабильной нефти.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,1516... читать дальше
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25 января 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,98 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,61 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,74 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
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25 января 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1516... читать дальше
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25 января 2017 года 10:19
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня снизилось до -39,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 января 2017 года 10:12
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте Кредит Европа банка на уровне "B1/Not Prime".
Долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте... читать дальше
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25 января 2017 года 10:08
ВТБ разместит 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-1-88 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс.... читать дальше
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25 января 2017 года 10:06
Сегодняшние торги фондовые индексы РФ начали вблизи уровней закрытия вторника на фоне дешевеющей нефти.
Торги во вторник фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили в плюсе благодаря позитивной статистике и отчетности ряда крупных... читать дальше
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25 января 2017 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,43/59,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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