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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6225 руб.
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25 января 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6225 руб.

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25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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