ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,2168 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 59,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,66 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 325 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6592 руб. Минимальный курс юаня составил 8,652 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,652 руб., максимальный -... читать дальше

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Несмотря на общую популярность госкомпаний среди выпускников российских университетов, Google в качестве работодателя опередил "Газпром" в рейтинге "Лучшие работодатели 2016", разработке российской компании Future Today, специализирующейся на проектах по развитию бренда... читать дальше

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Торговая война между Китаем и США, если она начнется, нанесет ущерб обеим странам, пишет зарубежное издание центральной китайской газеты "Жэньминь жибао". "Если торговая война между Китаем и США будет развязана, то она обернется отрицательными последствиями для обеих... "Если торговая война между Китаем и США будет развязана, то она обернется отрицательными последствиями для обеих... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 766 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1481... читать дальше

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Сбербанк России и его президент - председатель правления Герман Греф стали ответчиками по судебному иску на $750 млн в суде Южного округа Нью-Йорка, пишет газета "Ведомости". Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября 2016 года подала в суд Южного... Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября 2016 года подала в суд Южного... читать дальше

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По предварительным данным от регионов, в прошлом году в России введено 79,8 млн кв. м жилья, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в Минстрое. Это на 6,5% меньше, чем в рекордном за весь постсоветский период 2015 году. Впрочем, окончательный результат может скорректироваться... читать дальше

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Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) от ФРГ Сабина Лаутеншлагер считает, что ЕЦБ вскоре должен начать сворачивание программы количественного стимулирования (QE). "Я оптимистична в отношении того, что вскоре мы перейдем к вопросу выхода" из программы,... "Я оптимистична в отношении того, что вскоре мы перейдем к вопросу выхода" из программы,... читать дальше

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ООО "Арчер Финанс" 23 января провело собрание владельцев облигаций 1-й серии. Как говорится в сообщении эмитента, владельцы бумаг одобрили внесение изменений в решение о выпуске, продлив на 5 лет обращение облигаций. Таким образом, срок обращения бондов увеличивается с... Как говорится в сообщении эмитента, владельцы бумаг одобрили внесение изменений в решение о выпуске, продлив на 5 лет обращение облигаций. Таким образом, срок обращения бондов увеличивается с... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в начале торгов. Рубль укрепился на фоне относительно стабильной нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,1516... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,1516... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,98 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,61 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,74 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,74 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1516... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня снизилось до -39,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте Кредит Европа банка на уровне "B1/Not Prime". Долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте... Долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте... читать дальше

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ВТБ разместит 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-1-88 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс.... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс.... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовые индексы РФ начали вблизи уровней закрытия вторника на фоне дешевеющей нефти. Торги во вторник фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили в плюсе благодаря позитивной статистике и отчетности ряда крупных... Торги во вторник фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили в плюсе благодаря позитивной статистике и отчетности ряда крупных... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,43/59,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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