Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6887 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 225 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6887 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,676 руб., максимальный - 8,713 руб. Была заключена 91 сделка. Объем торгов составил 291,61 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7074 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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