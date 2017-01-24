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24 января 2017 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 января
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24 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2309,96 (-12,04) руб./грамм; на серебро - 32,63 (+0,32) руб./грамм; на платину - 1863,88 (-9,02) руб./грамм; на палладий - 1479,3 (-24,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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24 января 2017 года 19:53
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 28,5 пункта (1,328%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,59 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 17,71... читать дальше
.24 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 января выросла на 0,57% и составила 26681,055 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 26681,055 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 150,272 млрд руб., или на...
.24 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 225 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6887 руб. Минимальный курс юаня составил 8,676 руб., максимальный - 8,713... читать дальше
.24 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,224 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,224 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.24 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6371 руб. Минимальный курс евро составил 63,48 руб.,... читать дальше
.24 января 2017 года 18:59
Российский рынок акций продемонстрировал повышательный тренд на фоне подросшей нефти и оптимизма на глобальных рынках. По итогам торгов во вторник выросло большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), однако японские и корейские индикаторы... читать дальше
.24 января 2017 года 18:51
Министерство труда и социальной защиты РФ проводит анализ наполнения потребительской корзины и изменений, произошедших за 5 лет, для оценки возможности увеличения ее размера, сообщил журналистам глава министерства Максим Топилин. Он пояснил, что это всегда достаточно... читать дальше
.24 января 2017 года 18:43
Потребительские цены в Мексике в первой половине января повысились на максимальные с 2012 года 4,78% в годовом выражении после роста на 3,24% во второй половине декабря, говорится в сообщении Национального института статистики и географии страны. По сравнению с декабрем... читать дальше
.24 января 2017 года 18:36
Мосбиржа переводит из 1-го во 2-й уровень котировального списка бонды Мордовии 2016г выпуска и бонды Карелии 2012г выпуска
Московская биржа" приняла решение с 31 января перевести из первого уровня во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации Мордовии, размещенные в 2016 году, и облигации Карелии, размещенные в 2012 году, говорится в сообщении биржи. Решение изменить... читать дальше
.24 января 2017 года 18:35
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в декабре 2016 года снизились на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,49 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре продажи увеличились на 1,4% и составили... читать дальше
.24 января 2017 года 18:33
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 10-го купона облигаций 22-й серии в размере 7,9% годовых, а также ставку 8-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 6,4% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК... читать дальше
.24 января 2017 года 18:28
Мосбиржа перевела из 1-го в 3-й котировальный список бонды Башнефти 4-й серии и бонды "Русгидро" 1-2-й серий
Московская биржа" приняла решение с 31 января перевести из 1-го уровня в 3-й уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации "Башнефти" серии 04 и облигации "РусГидро" серий 01 и 02, говорится в сообщении биржи. Изменения в уровне листинга биржа объясняет... читать дальше
.24 января 2017 года 18:27
Производство золота в России в январе-ноябре 2016 года составило 267,65 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это соответствует уровню января-ноября 2015 года (268,04 тонны), снижение составило всего... читать дальше
.24 января 2017 года 18:16
Фондовые индексы США слабо повышаются в начале торгов во вторник на фоне неоднородной корпоративной отчетности, сообщает MarketWatch. Участники рынка продолжают оценивать действия нового президента США Дональда Трампа. Накануне он подписал указ об отказе США от участия... читать дальше
.24 января 2017 года 18:09
Россия в 2017 году имеет шанс стать нетто-экспортером продовольствия, считают авторы мониторинга экономической ситуации в РФ. Документ подготовлен экспертами РАНХиГС, института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Как отмечают эксперты, в последние годы... читать дальше
.24 января 2017 года 18:01
Бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской. "Вновь назначенный заместитель министра природных ресурсов и экологии будет курировать... читать дальше
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