ЦБ РФ установил курс евро с 25 января в размере 63,6225 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп.

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 28,5 пункта (1,328%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,59 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 17,71... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 17,71... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 26681,055 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 150,272 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 225 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6887 руб. Минимальный курс юаня составил 8,676 руб., максимальный - 8,713... Минимальный курс юаня составил 8,676 руб., максимальный - 8,713... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,224 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6371 руб. Минимальный курс евро составил 63,48 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,48 руб.,... читать дальше

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Российский рынок акций продемонстрировал повышательный тренд на фоне подросшей нефти и оптимизма на глобальных рынках. По итогам торгов во вторник выросло большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), однако японские и корейские индикаторы... По итогам торгов во вторник выросло большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), однако японские и корейские индикаторы... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты РФ проводит анализ наполнения потребительской корзины и изменений, произошедших за 5 лет, для оценки возможности увеличения ее размера, сообщил журналистам глава министерства Максим Топилин. Он пояснил, что это всегда достаточно... Он пояснил, что это всегда достаточно... читать дальше

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Потребительские цены в Мексике в первой половине января повысились на максимальные с 2012 года 4,78% в годовом выражении после роста на 3,24% во второй половине декабря, говорится в сообщении Национального института статистики и географии страны. По сравнению с декабрем... По сравнению с декабрем... читать дальше

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Московская биржа" приняла решение с 31 января перевести из первого уровня во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации Мордовии, размещенные в 2016 году, и облигации Карелии, размещенные в 2012 году, говорится в сообщении биржи. Решение изменить... Решение изменить... читать дальше

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Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в декабре 2016 года снизились на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,49 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре продажи увеличились на 1,4% и составили... В ноябре продажи увеличились на 1,4% и составили... читать дальше

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 10-го купона облигаций 22-й серии в размере 7,9% годовых, а также ставку 8-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 6,4% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК... "ФСК... читать дальше

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Московская биржа" приняла решение с 31 января перевести из 1-го уровня в 3-й уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации "Башнефти" серии 04 и облигации "РусГидро" серий 01 и 02, говорится в сообщении биржи. Изменения в уровне листинга биржа объясняет... Изменения в уровне листинга биржа объясняет... читать дальше

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Производство золота в России в январе-ноябре 2016 года составило 267,65 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это соответствует уровню января-ноября 2015 года (268,04 тонны), снижение составило всего... Это соответствует уровню января-ноября 2015 года (268,04 тонны), снижение составило всего... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо повышаются в начале торгов во вторник на фоне неоднородной корпоративной отчетности, сообщает MarketWatch. Участники рынка продолжают оценивать действия нового президента США Дональда Трампа. Накануне он подписал указ об отказе США от участия... Участники рынка продолжают оценивать действия нового президента США Дональда Трампа. Накануне он подписал указ об отказе США от участия... читать дальше

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Россия в 2017 году имеет шанс стать нетто-экспортером продовольствия, считают авторы мониторинга экономической ситуации в РФ. Документ подготовлен экспертами РАНХиГС, института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Как отмечают эксперты, в последние годы... Как отмечают эксперты, в последние годы... читать дальше

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Бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской. "Вновь назначенный заместитель министра природных ресурсов и экологии будет курировать... "Вновь назначенный заместитель министра природных ресурсов и экологии будет курировать... читать дальше

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