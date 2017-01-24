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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 25 января в размере 63,6225 руб.
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24 января 2017 года 13:09

ЦБ РФ установил курс евро с 25 января в размере 63,6225 руб.

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24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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24 января 2017 года 19:35
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24 января 2017 года 19:15
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24 января 2017 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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24 января 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6371 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6371 руб.

Минимальный курс евро составил 63,48 руб.,...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе
Российский рынок акций продемонстрировал повышательный тренд на фоне подросшей нефти и оптимизма на глобальных рынках.

По итогам торгов во вторник выросло большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), однако японские и корейские индикаторы...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:51
Минтруд РФ проводит анализ наполнения потребительской корзины
Министерство труда и социальной защиты РФ проводит анализ наполнения потребительской корзины и изменений, произошедших за 5 лет, для оценки возможности увеличения ее размера, сообщил журналистам глава министерства Максим Топилин.

Он пояснил, что это всегда достаточно...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:43
Цены в Мексике в январе выросли в годовом выражении до максимума с 2012 года
Потребительские цены в Мексике в первой половине января повысились на максимальные с 2012 года 4,78% в годовом выражении после роста на 3,24% во второй половине декабря, говорится в сообщении Национального института статистики и географии страны.

По сравнению с декабрем...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:36
Мосбиржа переводит из 1-го во 2-й уровень котировального списка бонды Мордовии 2016г выпуска и бонды Карелии 2012г выпуска
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Решение изменить...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:35
Продажи "вторички" в США в декабре снизились на 2,8%
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В ноябре продажи увеличились на 1,4% и составили...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:33
ФСК установила ставку очередных купонов трех выпусков облигаций
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"ФСК...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:28
Мосбиржа перевела из 1-го в 3-й котировальный список бонды Башнефти 4-й серии и бонды "Русгидро" 1-2-й серий
Московская биржа" приняла решение с 31 января перевести из 1-го уровня в 3-й уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации "Башнефти" серии 04 и облигации "РусГидро" серий 01 и 02, говорится в сообщении биржи.

Изменения в уровне листинга биржа объясняет...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:27
Производство золота в РФ в январе-ноябре осталось на уровне 2015 года - Минфин
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Это соответствует уровню января-ноября 2015 года (268,04 тонны), снижение составило всего...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:16
Американские фондовые индексы слабо растут в начале торгов
Фондовые индексы США слабо повышаются в начале торгов во вторник на фоне неоднородной корпоративной отчетности, сообщает MarketWatch.

Участники рынка продолжают оценивать действия нового президента США Дональда Трампа. Накануне он подписал указ об отказе США от участия...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:09
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Как отмечают эксперты, в последние годы...    читать дальше
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24 января 2017 года 18:01
Бывший губернатор Ярославской области Ястребов назначен замглавы Минприроды
Бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Вновь назначенный заместитель министра природных ресурсов и экологии будет курировать...    читать дальше
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