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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 159,1 млрд руб.
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24 января 2017 года 10:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 159,1 млрд руб.
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24 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 января по данным на начало операционного дня выросло до 159,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 151,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 59,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,66 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 января 2017 года 13:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 января 2017 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 59,9894 руб.
Минимальное значение за месяц (с 25 декабря по 24 января) - 59,9894 руб. за доллар, максимальное значение - 62,5614 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,86 руб. Это автоматическое сообщение.
.24 января 2017 года 13:03
Австралия и Новая Зеландия не собираются отказываться Транхтихоокеанском партнерстве (TPP) и намерены двигаться дальше, несмотря на формальный выход из соглашения о ТРР США, передает BBC. "Австралия уже придумала название для возможного нового соглашения: TPP минус... читать дальше
.24 января 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 24 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 59,03/59,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,03/59,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 32 коп., средний...
.24 января 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,87/64,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал на...
.24 января 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,56/59,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,56/59,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...
.24 января 2017 года 12:54
Власти РФ считают весеннее "окно" приоритетным вариантом для приватизации госпакета "Совкомфлота", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением вопроса. "Пока правительство рассчитывает, что сделка может состояться весной. Окончательно ясности по срокам нет,... читать дальше
.24 января 2017 года 12:53
Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") серии БО-07 установлен на уровне 13,8-14,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к оферте на уровне... читать дальше
.24 января 2017 года 12:48
Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ за 2016 год, в котором он завершил объединение с МДМ банком и пятью региональными банками, выросла в 2,9 раза по сравнению с результатом за предыдущий год - до 12,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. В 2015 году... читать дальше
.24 января 2017 года 12:42
De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ходе январского сайта реализовала продукцию на $720 млн, что на 71% выше показателя предыдущего сайта ($422 млн), состоявшегося в ноябре 2016 года, и на 32% выше сайта годом ранее ($545 млн), говорится в сообщении Anglo... читать дальше
.24 января 2017 года 12:36
Фондовые индексы Европы начали торги во вторник слабым подъемом, в том числе благодаря позитивной статистике. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск поднялся на 0,07% - до 361,26 пункта. Французский индикатор CAC 40 с... читать дальше
.24 января 2017 года 12:34
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в январе 2017 года незначительно снизился. Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в январе опустился с 54,4 пункта до 54,3 пункта. Между тем аналитики в... читать дальше
.24 января 2017 года 12:30
Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон. Такое заявление он сделал вчера в ходе визита в Берлин. Кандидат в президенты Франции предупредил об опасности усиления левых движений в России и... читать дальше
.24 января 2017 года 12:25
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее бюджетам 54 регионов 8,335 млрд руб. федеральных субсидий обязательств регионов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных... читать дальше
.24 января 2017 года 12:19
В 2017 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)планирует принять около 25 новых членов, в числе которых африканские, европейские и южноамериканские государства. Как заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь, это поможет увеличить объемы финансирования... читать дальше
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