ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,9424 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 24 января, составляет 63,9424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,52 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 59,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за месяц (с 25 декабря по 24 января) - 59,9894 руб. за доллар, максимальное значение - 62,5614 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,86 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Австралия и Новая Зеландия не собираются отказываться Транхтихоокеанском партнерстве (TPP) и намерены двигаться дальше, несмотря на формальный выход из соглашения о ТРР США, передает BBC. "Австралия уже придумала название для возможного нового соглашения: TPP минус... "Австралия уже придумала название для возможного нового соглашения: TPP минус... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,03/59,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 32 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,87/64,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,56/59,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...

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Власти РФ считают весеннее "окно" приоритетным вариантом для приватизации госпакета "Совкомфлота", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением вопроса. "Пока правительство рассчитывает, что сделка может состояться весной. Окончательно ясности по срокам нет,... "Пока правительство рассчитывает, что сделка может состояться весной. Окончательно ясности по срокам нет,... читать дальше

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Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") серии БО-07 установлен на уровне 13,8-14,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к оферте на уровне... Данный ориентир соответствует доходности к оферте на уровне... читать дальше

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Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ за 2016 год, в котором он завершил объединение с МДМ банком и пятью региональными банками, выросла в 2,9 раза по сравнению с результатом за предыдущий год - до 12,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. В 2015 году... В 2015 году... читать дальше

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De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ходе январского сайта реализовала продукцию на $720 млн, что на 71% выше показателя предыдущего сайта ($422 млн), состоявшегося в ноябре 2016 года, и на 32% выше сайта годом ранее ($545 млн), говорится в сообщении Anglo... читать дальше

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Фондовые индексы Европы начали торги во вторник слабым подъемом, в том числе благодаря позитивной статистике. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск поднялся на 0,07% - до 361,26 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск поднялся на 0,07% - до 361,26 пункта. Французский индикатор CAC 40 с... Французский индикатор CAC 40 с... читать дальше

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Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в январе 2017 года незначительно снизился. Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в январе опустился с 54,4 пункта до 54,3 пункта. Между тем аналитики в... читать дальше

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Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон. Такое заявление он сделал вчера в ходе визита в Берлин. Кандидат в президенты Франции предупредил об опасности усиления левых движений в России и... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее бюджетам 54 регионов 8,335 млрд руб. федеральных субсидий обязательств регионов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных... читать дальше

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В 2017 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)планирует принять около 25 новых членов, в числе которых африканские, европейские и южноамериканские государства. Как заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь, это поможет увеличить объемы финансирования... Как заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь, это поможет увеличить объемы финансирования... читать дальше

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