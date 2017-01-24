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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,9424 руб.
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В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
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24 января 2017 года 08:09

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,9424 руб.

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24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 63,9424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,52 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
24 января 2017 года 13:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 января в размере 59,2168 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 59,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,66 коп.

Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:09
ЦБ РФ установил курс евро с 25 января в размере 63,6225 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 59,9894 руб.
Минимальное значение за месяц (с 25 декабря по 24 января) - 59,9894 руб. за доллар, максимальное значение - 62,5614 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,86 руб.

Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:03
Соглашение о TPP может продолжить существование и без США, считают в Австралии
Австралия и Новая Зеландия не собираются отказываться Транхтихоокеанском партнерстве (TPP) и намерены двигаться дальше, несмотря на формальный выход из соглашения о ТРР США, передает BBC.

"Австралия уже придумала название для возможного нового соглашения: TPP минус...    читать дальше
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24 января 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 24 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 59,03/59,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,03/59,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 32 коп., средний...
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24 января 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,87/64,38 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,87/64,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал на...
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24 января 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,56/59,99 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,56/59,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...
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24 января 2017 года 12:54
Госпакет "Совкомфлота" могут приватизировать в весеннее "окно"
Власти РФ считают весеннее "окно" приоритетным вариантом для приватизации госпакета "Совкомфлота", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением вопроса.

"Пока правительство рассчитывает, что сделка может состояться весной. Окончательно ясности по срокам нет,...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:53
Ориентир ставки 1-го купона бондов ГК "Обувь России" на 1 млрд руб. - 13,8-14,3%
Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") серии БО-07 установлен на уровне 13,8-14,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к оферте на уровне...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:48
"Бинбанк" в 2,9 раза увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ
Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ за 2016 год, в котором он завершил объединение с МДМ банком и пятью региональными банками, выросла в 2,9 раза по сравнению с результатом за предыдущий год - до 12,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В 2015 году...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:42
De Beers: отрасль вступила в период сезонно высокого спроса
De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ходе январского сайта реализовала продукцию на $720 млн, что на 71% выше показателя предыдущего сайта ($422 млн), состоявшегося в ноябре 2016 года, и на 32% выше сайта годом ранее ($545 млн), говорится в сообщении Anglo...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:36
Фондовые индексы Европы слабо повышаются в начале торгов во вторник
Фондовые индексы Европы начали торги во вторник слабым подъемом, в том числе благодаря позитивной статистике.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск поднялся на 0,07% - до 361,26 пункта.

Французский индикатор CAC 40 с...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:34
Промышленный PMI еврозоны свидетельствует о продолжающемся росте экономической активности
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в январе 2017 года незначительно снизился. Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в январе опустился с 54,4 пункта до 54,3 пункта. Между тем аналитики в...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:30
Антироссийские санкции Евросоюза нецелесообразны, считает кандидат на пост президента Франции
Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон. Такое заявление он сделал вчера в ходе визита в Берлин. Кандидат в президенты Франции предупредил об опасности усиления левых движений в России и...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:25
Регионам на строительство и реконструкцию сельских автодорог будет выделено 8,3 млрд руб.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее бюджетам 54 регионов 8,335 млрд руб. федеральных субсидий обязательств регионов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных...    читать дальше
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24 января 2017 года 12:19
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций намерен принять 25 новых членов в этом году
В 2017 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)планирует принять около 25 новых членов, в числе которых африканские, европейские и южноамериканские государства.

Как заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь, это поможет увеличить объемы финансирования...    читать дальше
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