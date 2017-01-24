24 января 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2016
|20:00
|Данные о безработице во Франции
|Декабрь 2016
Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 59,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,66 коп.
Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 63,6225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,99 коп.
Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 25 декабря по 24 января) - 59,9894 руб. за доллар, максимальное значение - 62,5614 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,86 руб.
Это автоматическое сообщение.
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24 января 2017 года 13:03
Австралия и Новая Зеландия не собираются отказываться Транхтихоокеанском партнерстве (TPP) и намерены двигаться дальше, несмотря на формальный выход из соглашения о ТРР США, передает BBC.
"Австралия уже придумала название для возможного нового соглашения: TPP минус... читать дальше
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24 января 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,03/59,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 32 коп., средний...
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24 января 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,87/64,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал на...
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24 января 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,56/59,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...
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24 января 2017 года 12:54
Власти РФ считают весеннее "окно" приоритетным вариантом для приватизации госпакета "Совкомфлота", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением вопроса.
"Пока правительство рассчитывает, что сделка может состояться весной. Окончательно ясности по срокам нет,... читать дальше
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24 января 2017 года 12:53
Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") серии БО-07 установлен на уровне 13,8-14,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к оферте на уровне... читать дальше
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24 января 2017 года 12:48
Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ за 2016 год, в котором он завершил объединение с МДМ банком и пятью региональными банками, выросла в 2,9 раза по сравнению с результатом за предыдущий год - до 12,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
В 2015 году... читать дальше
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24 января 2017 года 12:42
De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ходе январского сайта реализовала продукцию на $720 млн, что на 71% выше показателя предыдущего сайта ($422 млн), состоявшегося в ноябре 2016 года, и на 32% выше сайта годом ранее ($545 млн), говорится в сообщении Anglo... читать дальше
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24 января 2017 года 12:36
Фондовые индексы Европы начали торги во вторник слабым подъемом, в том числе благодаря позитивной статистике.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск поднялся на 0,07% - до 361,26 пункта.
Французский индикатор CAC 40 с... читать дальше
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24 января 2017 года 12:34
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в январе 2017 года незначительно снизился. Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в январе опустился с 54,4 пункта до 54,3 пункта. Между тем аналитики в... читать дальше
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24 января 2017 года 12:30
Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон. Такое заявление он сделал вчера в ходе визита в Берлин. Кандидат в президенты Франции предупредил об опасности усиления левых движений в России и... читать дальше
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24 января 2017 года 12:25
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее бюджетам 54 регионов 8,335 млрд руб. федеральных субсидий обязательств регионов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных... читать дальше
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24 января 2017 года 12:19
В 2017 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)планирует принять около 25 новых членов, в числе которых африканские, европейские и южноамериканские государства.
Как заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь, это поможет увеличить объемы финансирования... читать дальше
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