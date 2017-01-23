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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,4487 руб.
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23 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,4487 руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4487 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,305 руб., максимальный - 59,7 руб. К этому времени было заключено 26795 сделок. Объем торгов составил 167737,2 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,42 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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23 января 2017 года 19:53
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 13,87 пункта (0,642%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2146,09 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
.23 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 января снизилась на 0,15% и составила 26530,783 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 26530,783 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,689 млрд руб., или на...
.23 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8336 руб. Минимальный курс евро составил 63,6 руб.,... читать дальше
.23 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,4487 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4487 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 77 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7112 руб. Минимальный курс юаня составил 8,684 руб., максимальный - 8,74... читать дальше
.23 января 2017 года 19:13
Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 701,409 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска - 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 23,4%... читать дальше
.23 января 2017 года 19:03
Правительство не обсуждает вопрос сокращения объемов расчетов наличными, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. "В правительстве этот вопрос не обсуждается", - сказал он. Первый вице-премьер добавил, что сейчас банки инвестируют в современные... читать дальше
.23 января 2017 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом минусе, завершил понедельник в миноре на довольно негативном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы весь день держались в красной зоне. Фондовые индексы АТР завершили торги... читать дальше
.23 января 2017 года 18:53
В 2016 году объем капитальных вложений ГК "Росатом" составил около 237 млрд рублей, сообщает Отраслевой центр капстроительства госкорпорации (ОЦКС). Как отметил директор по капвложениям "Росатома" Геннадий Сахаров, слова которого приводятся в сообщении, программа... читать дальше
.23 января 2017 года 18:46
Банк России фактически сохранит неизменными требования к облигациям, которые разрешено включать в инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов (НПФ), следует из проекта нормативного акта регулятора. ЦБ РФ опубликовал на федеральном портале проектов и... читать дальше
.23 января 2017 года 18:45
ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) 31 января проведет book building биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона бондов - 10,45-10,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на... читать дальше
.23 января 2017 года 18:38
Нефть продолжает дешеветь на данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск опустилась на $0,51 (0,92%) - до $54,98 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март в ходе сессии... читать дальше
.23 января 2017 года 18:29
Наиболее крупными покупателями российской кукурузы являются страны Ближнего Востока. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) на них пришлось 1,7 млн тонн из общего экспорта в 4,7 млн тонн, сообщает Россельхознадзор. Турция, в частности, купила 1 млн тонн, Ливан - 358... читать дальше
.23 января 2017 года 18:26
"Открытие холдинг" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение облигаций БО-05 объемом 3 млрд... читать дальше
.23 января 2017 года 18:20
Арбитражному управляющему могут разрешить отступать от очередности погашения требований кредиторо при банкротстве - ФНС
ФНС предлагает доработать механизм, позволяющий арбитражному управляющему отступать от очередности погашения требований кредиторов, чтобы исключить злоупотребления. Такой отзыв на поправки в закон о банкротстве служба направила в Минэкономразвития и Минфин, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
.23 января 2017 года 18:11
американские фондовые индексы незначительно снижаются в начале торгов в понедельник; инвесторы оценивают заявления, сделанные Дональдом Трампом во время его инаугурации, и отчетность крупных компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:08 мск уменьшился на 25,33... читать дальше
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