Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7112 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 77 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7112 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,684 руб., максимальный - 8,74 руб. Было заключено 69 сделок. Объем торгов составил 255,73 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7017 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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