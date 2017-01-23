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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 63,9424 руб.
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23 января 2017 года 13:31
ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 63,9424 руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 63,9424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,52 коп. Это автоматическое сообщение.
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23 января 2017 года 19:53
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 13,87 пункта (0,642%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2146,09 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
.23 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 января снизилась на 0,15% и составила 26530,783 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 26530,783 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,689 млрд руб., или на...
.23 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8336 руб. Минимальный курс евро составил 63,6 руб.,... читать дальше
.23 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,4487 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4487 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 77 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7112 руб. Минимальный курс юаня составил 8,684 руб., максимальный - 8,74... читать дальше
.23 января 2017 года 19:13
Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты приобрел 701,409 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска - 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 23,4%... читать дальше
.23 января 2017 года 19:03
Правительство не обсуждает вопрос сокращения объемов расчетов наличными, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. "В правительстве этот вопрос не обсуждается", - сказал он. Первый вице-премьер добавил, что сейчас банки инвестируют в современные... читать дальше
.23 января 2017 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом минусе, завершил понедельник в миноре на довольно негативном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы весь день держались в красной зоне. Фондовые индексы АТР завершили торги... читать дальше
.23 января 2017 года 18:53
В 2016 году объем капитальных вложений ГК "Росатом" составил около 237 млрд рублей, сообщает Отраслевой центр капстроительства госкорпорации (ОЦКС). Как отметил директор по капвложениям "Росатома" Геннадий Сахаров, слова которого приводятся в сообщении, программа... читать дальше
.23 января 2017 года 18:46
Банк России фактически сохранит неизменными требования к облигациям, которые разрешено включать в инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов (НПФ), следует из проекта нормативного акта регулятора. ЦБ РФ опубликовал на федеральном портале проектов и... читать дальше
.23 января 2017 года 18:45
ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) 31 января проведет book building биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона бондов - 10,45-10,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на... читать дальше
.23 января 2017 года 18:38
Нефть продолжает дешеветь на данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск опустилась на $0,51 (0,92%) - до $54,98 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март в ходе сессии... читать дальше
.23 января 2017 года 18:29
Наиболее крупными покупателями российской кукурузы являются страны Ближнего Востока. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) на них пришлось 1,7 млн тонн из общего экспорта в 4,7 млн тонн, сообщает Россельхознадзор. Турция, в частности, купила 1 млн тонн, Ливан - 358... читать дальше
.23 января 2017 года 18:26
"Открытие холдинг" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение облигаций БО-05 объемом 3 млрд... читать дальше
.23 января 2017 года 18:20
Арбитражному управляющему могут разрешить отступать от очередности погашения требований кредиторо при банкротстве - ФНС
ФНС предлагает доработать механизм, позволяющий арбитражному управляющему отступать от очередности погашения требований кредиторов, чтобы исключить злоупотребления. Такой отзыв на поправки в закон о банкротстве служба направила в Минэкономразвития и Минфин, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
.23 января 2017 года 18:11
американские фондовые индексы незначительно снижаются в начале торгов в понедельник; инвесторы оценивают заявления, сделанные Дональдом Трампом во время его инаугурации, и отчетность крупных компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:08 мск уменьшился на 25,33... читать дальше
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