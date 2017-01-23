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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 151,6 млрд руб.
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23 января 2017 года 10:26

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 151,6 млрд руб.

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23 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 января по данным на начало операционного дня снизилось до 151,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 207,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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23 января 2017 года 19:35
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23 января 2017 года 19:13
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23 января 2017 года 19:03
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23 января 2017 года 18:59
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Фондовые индексы АТР завершили торги...    читать дальше
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23 января 2017 года 18:53
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23 января 2017 года 18:46
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23 января 2017 года 18:45
ТМХ 31 января проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
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23 января 2017 года 18:29
В закупках российской кукурузы лидируют страны Ближнего Востока - Россельхознадзор
Наиболее крупными покупателями российской кукурузы являются страны Ближнего Востока. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) на них пришлось 1,7 млн тонн из общего экспорта в 4,7 млн тонн, сообщает Россельхознадзор. Турция, в частности, купила 1 млн тонн, Ливан - 358...    читать дальше
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23 января 2017 года 18:26
Ставка 4-го купона облигаций АО "Открытие холдинг" серии БО-05 - 12%
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Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Размещение облигаций БО-05 объемом 3 млрд...    читать дальше
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23 января 2017 года 18:20
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ФНС предлагает доработать механизм, позволяющий арбитражному управляющему отступать от очередности погашения требований кредиторов, чтобы исключить злоупотребления. Такой отзыв на поправки в закон о банкротстве служба направила в Минэкономразвития и Минфин, сообщил "Интерфаксу"...    читать дальше
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23 января 2017 года 18:11
Биржевые индикаторы США незначительно снижаются
американские фондовые индексы незначительно снижаются в начале торгов в понедельник; инвесторы оценивают заявления, сделанные Дональдом Трампом во время его инаугурации, и отчетность крупных компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:08 мск уменьшился на 25,33...    читать дальше
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