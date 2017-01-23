Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2117,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 928,29 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 2117,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1929,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1948,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1755,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 января составили 928,29 млрд руб. против 981,73551 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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