ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7272 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 63,7272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,69 коп.

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Акционеры СПАО "Ингосстрах" обновили совет директоров компании, в него вошел владелец ОАО "Агентство "Роспечать" и давний партнер Олега Дерипаски Павел Езубов, сообщает пресс-служба компании. Согласно данным Банка России, через Persella Investment Limited П.Езубову принадлежит... читать дальше

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Многие страны даже превышают обязательства по сокращению нефтедобычи, сообщил на пресс-конференции министр энергетики России Александр Новак. Отвечая на вопрос, какие страны превышают обязательства, А.Новак сказал: "У нас нет данных по всем странам, но по тем, по которым мы... читать дальше

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На месте схода лавины в Мурманской области найдены тела двух погибших, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР. "На месте найдены тела двух погибших. Начата процессуальная проверка, на место происшествия выехала следственная группа", - сказал собеседник агентства. В... В... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев на XVI отчетно-выборном съезде "Единой России" переизбран на пост председателя партии. Голосование было открытым, безальтернативным, передает корреспондент "Интерфакса". "Дмитрий Анатольевич Медведев избран председателем Всероссийской политической... читать дальше

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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел 49% ООО "ИК "Технопромэкспорт" (ТПЭ, структура "Ростеха"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха". Компания занимается строительством ТЭС в Иране. Компания занимается строительством ТЭС в Иране. "Сделка состоялась, инвестор внес средства в... "Сделка состоялась, инвестор внес средства в... читать дальше

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Премьер РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ответил на упреки оппонентов в том, что средства на партийные проекты "Единой России" предусмотрены в бюджете. Он ответил на эту критику, выступая на съезде "Единой России" в Москве. "В бюджет они и попадают ровно потому,... читать дальше

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Противники "Единой России" могут воспользоваться региональными выборами, которые пройдут 10 сентября, чтобы досрочно начать президентскую кампанию, но правящая партия не должна поддаваться на провокации, заявил премьер РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "10... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин призвал съезд "Единой России" при выборах руководства партии сохранить кадровую преемственность. "Значимым событием съезда станут выборы руководящего состава "Единой России" и здесь особенно важно сохранить кадровую преемственность", - говорится в... читать дальше

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Действующий председатель "Единой России", премьер РФ Дмитрий Медведев вновь предложен на пост председателя партии; с инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета "Единой Росси" Борис Грызлов. "Свое предложение Б.Грызлов озвучил на совместном заседании Высшего... читать дальше

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Квота Венесуэлы в рамках договоренностей по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК уже выполнена более чем наполовину, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес. "Наша квота составляет около 90 тыс. б/с (95 тыс. б/с - ИФ), и мы выполнили ее уже более, чем...

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Минтранс РФ направил в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов. "Да, - ответил министр на соответствующий вопрос. - По чартерам (чартерным рейсам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - ИФ) ещё нет. Группа (экспертов... читать дальше

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ООО "Газпром газомоторное топливо" намерено увеличить локализацию оборудования для автоматических газонаполнительных компрессорный станций (АГНКС), сообщил генеральный директор компании Михаил Лихачев губернатору Петербурга Георгию Полтавченко в ходе осмотра первой АГНКС в... читать дальше

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Строители закончили работы по монтажу световых установок стадиона "Лужники", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Установили 348 прожекторов. Будет и медиакровля, на которой можно транслировать матчи", - написал С.Собянин на своей странице "ВКонтакте". Мэр уточнил, что трансляции...

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В 2016 году Доминиканскую Республику посетило на 90% больше россиян, чем годом ранее, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным банком страны. В 2016 году в Доминикану приехали 136,2 тыс. российских туристов. Это на 90,3 % больше, чем годом ранее, когда страну посетило... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 63,7272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,69 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 59,6697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,76 коп.

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