ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,6697 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 59,6697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,76 коп.

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Президент "Дикси" Педро да Сильва не вошел в состав избранного совета директоров компании, сообщает пресс-служба компании. Ранее три источника "Интерфакса" говорили о том, что он покинет свой пост. По их словам, он был отстранен от руководства компанией еще в декабре.... читать дальше

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Строительство станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии московского метрополитена планируется завершить в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Работы по строительству станции "Беломорская" на... читать дальше

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Решение о приватизации контрольного пакета "Трансконтейнера" должно быть осторожным, принято только в результате тщательных анализа рынка и дискуссии в правительстве, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. "Мы должны проанализировать весь этот рынок, если речь идёт о продаже... читать дальше

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Правительство Петербурга планирует к 2022 году довести долю пассажирского автотранспорта работающего на газе до 80%, сообщил журналистам губернатор Георгий Полтавченко. "Мы планируем перевести весь пассажирский автотранспорт, наш и частных компаний, а также всю коммунальную... читать дальше

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Роспотребнадзор внимательно изучит проект стратегии по формированию здорового образа жизни, как только документ поступит в ведомство, заявила глава службы Анна Попова. "Мы будем очень внимательно ее рассматривать, когда она поступит в Роспотребнадзор", - сказала А.Попова,...

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал намерение руководства "Единой России" взять на контроль вопрос эффективности работы глав субъектов полезным делом. "Если контролирующий орган видит ситуацию, обстановку, не только контролирует, но и помогает выполнять важные задачи, то он... читать дальше

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Вопрос о повышении акцизов на корвалол и валокордин не обсуждался, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Речь не шла о повышении акцизов на валокордин и корвалол. Вообще не обсуждался этот вопрос", - сказала В.Скворцова.

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не видит проблем для конкуренции на рынке банковских услуг в связи с возможным переводом бюджетных выплат на карту "Мир", служба ведет регулярные консультации с Центробанком. "Мы договорились, что еще дополнительные... читать дальше

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Пополнение Резервного фонда возможно во втором полугодии, если конъюнктура цен на нефть и курс рубля позволят получить дополнительные нефтегазовые доходы свыше 1,8 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Здесь два фактора влияют - цена на нефть и дополнительные... читать дальше

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Минсельхоз заложил 1 млрд рублей в бюджете этого года на проведение интервенций на рынке молока, сказал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, выступая на съезде "Единой России". "В бюджете запланированы средства для молочных интервенций", - сказал он.По его... читать дальше

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Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин предложил разрешить матерям и отцам в декретном отпуске выплачивать взносы по ипотеке за счет материнского капитала. "У нас есть предложение, которое я призываю обсудить. У нас маткапитал может направляться на погашение процентов, на... читать дальше

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Система водоснабжения в регионах нуждается в обновлении, несмотря на улучшение показателей безопасности питьевой воды, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Наш мониторинг показывает улучшение показателей безопасности питьевой воды в системе водоснабжения", - сказала...

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Служба судебных приставов готова заняться поисками имущества НК "ЮКОС" для последующего обращения его пользу добросовестных экс-акционеров компании, если будет соответствующее судебное решение. "Безусловно, готовы (принять меры по поиску имущества "ЮКОСа"). Но должно состояться... читать дальше

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Десятки человек погибли в результате взрыва, произошедшего на территории лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ". Он сообщает о многочисленных пострадавших, которые получили ранения разной степени тяжести. Точные данные о... читать дальше

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Реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, заявил глава Минтруда России Максим Топилин. "Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии -... читать дальше

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Состав потребительской корзины предстоит утвердить в этом году, и в Министерстве труда и соцзащиты РФ ждут дискуссий по этому вопросу. "В этом году нам предстоит принять решение: либо актуализировать корзину, либо же продлить срок, как мы делали это раньше. Дискуссии в... читать дальше

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