Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,6759 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6759 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,5275 руб., максимальный - 59,8925 руб. Была заключена 13981 сделка. Объем торгов составил 75210,52 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,735 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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