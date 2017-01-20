20 января 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
20 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.01 по 29.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.01.2017
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2016
|23.01.2017
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2017
|24.01.2017
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2016
|24.01.2017
|20:00
|Данные о безработице во Франции
|Декабрь 2016
|25.01.2017
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2017
|25.01.2017
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2017
|25.01.2017
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2016
|25.01.2017
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 января
|26.01.2017
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2016
|26.01.2017
|13:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Ноябрь 2016
|26.01.2017
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 января
|26.01.2017
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2016
|26.01.2017
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 января
|26.01.2017
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2016
|26.01.2017
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2016
|27.01.2017
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2017
|27.01.2017
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2016
|27.01.2017
|13:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2017
|27.01.2017
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2016
|27.01.2017
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2016
|27.01.2017
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 января 2017 года 19:53
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 2,29 пункта (0,106%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2159,96 пункта.
После подъема... читать дальше
.
20 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26570,472 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 61,156 млрд руб., или на...
.
20 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6524 руб.
Минимальный курс евро составил 63,46 руб.,... читать дальше
.
20 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7423 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
20 января 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7188 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,6971 руб., максимальный - 8,741... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленными и незначительными изменениями
Инвесторы на мировых площадках сохраняют осторожность перед инаугурацией Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы ФРС Джанет Йеллен о планах стабильно повышать... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:54
Бюджетное правило в сочетании с политикой по поддержанию инфляции вблизи 4% позволит сгладить колебания реального курса рубля, считает Банк России. Следовательно, полагает регулятор, будет сглажено влияние колебаний курса на конкурентоспособность российских... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:48
АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, готовит выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на $335 млн, говорится в сообщении компании.
Номинал 4-летних бумаг - $1 тыс.
Как сообщалось, в конце декабря "Московская... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:45
Аналитики российских инвесткомпаний и банков прогнозируют среднюю цену на нефть в 2017 году в $54 за баррель, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфаксом".
Так, Денис Давыдов из Нордеа банк считает, что баррель "черного золота" в наступившем году составит... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:36
Руководители крупнейших мировых компаний предостерегли Дональда Трампа, вступающего в пятницу в должность президента США, от ограничения мировой торговли новыми таможенными сборами.
Топ-менеджеры Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:24
Прогноз развития АПК на период до 2030 года, утвержденный Минсельхозом, предусматривает, что пищевая промышленность будет "демонстрировать стабильное увеличение объемов производства основных видов продукции в течение всего прогнозного периода".
В то же время документ не... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:11
Цены на нефть растут в пятницу и практически полностью нивелировали недельное снижение на данных о сокращении добычи в России.
Добыча нефти в России сократилась в январе на 108 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря и января, сообщает агентство Bloomberg... читать дальше
.
20 января 2017 года 18:01
Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) 20 января утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении банка.
В рамках программы можно размещать облигации... читать дальше
.
20 января 2017 года 17:59
Минпромторг РФ совместно с АО "Российский экспортный центр" провели совещание по реализации мер поддержки экспортоориентированных предприятий.
Как говорится в сообщении министерства, в ходе совещания первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин напомнил о... читать дальше
.
20 января 2017 года 17:50
Американские фондовые индексы начали торги в плюсе в ожидании церемонии инаугурации 45-го президента США и выступления Дональда Трампа, в ходе которого он может дать указания относительно своей политики на этом посту.
С начала текущей недели потери всех трех основных... читать дальше
.
20 января 2017 года 17:47
Совет директоров ПАО "КАМАЗ" 31 января рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.
Параметры выпуска облигаций в сообщении не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в 2017 году "КАМАЗ" намерен инвестировать 7-10 млрд рублей.... читать дальше
.