Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 января

20 января. FINMARKET.RU -РФ с 21 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2300,38 (+4,13) руб./грамм; на серебро - 32,52 (-0,15) руб./грамм; на платину - 1832,09 (-7,43) руб./грамм; на палладий - 1442,65 (+13,4) руб./грамм.

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 2,29 пункта (0,106%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2159,96 пункта. После подъема... После подъема... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26570,472 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 61,156 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6524 руб. Минимальный курс евро составил 63,46 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,46 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7423 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7188 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6971 руб., максимальный - 8,741... Минимальный курс юаня составил 8,6971 руб., максимальный - 8,741... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленными и незначительными изменениями Инвесторы на мировых площадках сохраняют осторожность перед инаугурацией Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы ФРС Джанет Йеллен о планах стабильно повышать... Инвесторы на мировых площадках сохраняют осторожность перед инаугурацией Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы ФРС Джанет Йеллен о планах стабильно повышать... читать дальше

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Бюджетное правило в сочетании с политикой по поддержанию инфляции вблизи 4% позволит сгладить колебания реального курса рубля, считает Банк России. Следовательно, полагает регулятор, будет сглажено влияние колебаний курса на конкурентоспособность российских... читать дальше

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АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, готовит выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на $335 млн, говорится в сообщении компании. Номинал 4-летних бумаг - $1 тыс. Номинал 4-летних бумаг - $1 тыс. Как сообщалось, в конце декабря "Московская... Как сообщалось, в конце декабря "Московская... читать дальше

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Аналитики российских инвесткомпаний и банков прогнозируют среднюю цену на нефть в 2017 году в $54 за баррель, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфаксом". Так, Денис Давыдов из Нордеа банк считает, что баррель "черного золота" в наступившем году составит... Так, Денис Давыдов из Нордеа банк считает, что баррель "черного золота" в наступившем году составит... читать дальше

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Руководители крупнейших мировых компаний предостерегли Дональда Трампа, вступающего в пятницу в должность президента США, от ограничения мировой торговли новыми таможенными сборами. Топ-менеджеры Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики... Топ-менеджеры Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики... читать дальше

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Прогноз развития АПК на период до 2030 года, утвержденный Минсельхозом, предусматривает, что пищевая промышленность будет "демонстрировать стабильное увеличение объемов производства основных видов продукции в течение всего прогнозного периода". В то же время документ не... В то же время документ не... читать дальше

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Цены на нефть растут в пятницу и практически полностью нивелировали недельное снижение на данных о сокращении добычи в России. Добыча нефти в России сократилась в январе на 108 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря и января, сообщает агентство Bloomberg... Добыча нефти в России сократилась в январе на 108 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря и января, сообщает агентство Bloomberg... читать дальше

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Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) 20 января утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении банка. В рамках программы можно размещать облигации... В рамках программы можно размещать облигации... читать дальше

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Минпромторг РФ совместно с АО "Российский экспортный центр" провели совещание по реализации мер поддержки экспортоориентированных предприятий. Как говорится в сообщении министерства, в ходе совещания первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин напомнил о... Как говорится в сообщении министерства, в ходе совещания первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин напомнил о... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в плюсе в ожидании церемонии инаугурации 45-го президента США и выступления Дональда Трампа, в ходе которого он может дать указания относительно своей политики на этом посту. С начала текущей недели потери всех трех основных... С начала текущей недели потери всех трех основных... читать дальше

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Совет директоров ПАО "КАМАЗ" 31 января рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций, говорится в сообщении компании. Параметры выпуска облигаций в сообщении не раскрываются. Параметры выпуска облигаций в сообщении не раскрываются. Ранее сообщалось, что в 2017 году "КАМАЗ" намерен инвестировать 7-10 млрд рублей.... Ранее сообщалось, что в 2017 году "КАМАЗ" намерен инвестировать 7-10 млрд рублей.... читать дальше

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