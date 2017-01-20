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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 января в размере 59,6697 руб.
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Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
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Ситуация в российской экономике и проводимая экономическая политика дают фундаментальные основания для рейтинговых агентств задуматься над повышением рейтинга РФ уже в этом году, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Я в принципе...
 
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Сегодня в Суздале представители министерства экономического развития и эксперты обсудят проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года. Документ, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает приоритетное развитие геостратегически...
 
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В России в прошлом году впервые за 3 года выросли долларовые цены на сельхозземли, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет "Совэкона". Рекордный рост цен зафиксирован на юге. Согласно расчетам "Совэкона", в основных южных регионах рост составил...
 
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20 января 2017 года 12:16

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 января в размере 59,6697 руб.

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20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 59,6697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,76 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 января 2017 года 19:53
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 января движется разнонаправленно
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 2,29 пункта (0,106%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2159,96 пункта.

После подъема...    читать дальше
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20 января 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 января снизилась на 0,23% и составила 26570,472 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26570,472 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 61,156 млрд руб., или на...
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20 января 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6524 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6524 руб.

Минимальный курс евро составил 63,46 руб.,...    читать дальше
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20 января 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,7423 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7423 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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20 января 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7188 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7188 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6971 руб., максимальный - 8,741...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:58
Индекс ММВБ снизился на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,2%
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленными и незначительными изменениями

Инвесторы на мировых площадках сохраняют осторожность перед инаугурацией Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы ФРС Джанет Йеллен о планах стабильно повышать...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:54
ЦБ РФ в очередной раз подтвердил, что не планирует отказываться от режима плавающего курса рубля
Бюджетное правило в сочетании с политикой по поддержанию инфляции вблизи 4% позволит сгладить колебания реального курса рубля, считает Банк России. Следовательно, полагает регулятор, будет сглажено влияние колебаний курса на конкурентоспособность российских...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:48
"О1 Пропертиз Финанс" готовит биржевые бонды на $335 млн
АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, готовит выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на $335 млн, говорится в сообщении компании.

Номинал 4-летних бумаг - $1 тыс.

Как сообщалось, в конце декабря "Московская...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:45
Аналитики инвесткомпаний и банков РФ прогнозируют среднюю цену на нефть в 2017 году в $54 за баррель
Аналитики российских инвесткомпаний и банков прогнозируют среднюю цену на нефть в 2017 году в $54 за баррель, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфаксом".

Так, Денис Давыдов из Нордеа банк считает, что баррель "черного золота" в наступившем году составит...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:36
Руководители крупнейших компаний мира предостерегают Трампа от протекционизма
Руководители крупнейших мировых компаний предостерегли Дональда Трампа, вступающего в пятницу в должность президента США, от ограничения мировой торговли новыми таможенными сборами.

Топ-менеджеры Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:24
Пищевая промышленность РФ будет демонстрировать стабильный рост до 2030 года
Прогноз развития АПК на период до 2030 года, утвержденный Минсельхозом, предусматривает, что пищевая промышленность будет "демонстрировать стабильное увеличение объемов производства основных видов продукции в течение всего прогнозного периода".

В то же время документ не...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:11
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут в пятницу и практически полностью нивелировали недельное снижение на данных о сокращении добычи в России.

Добыча нефти в России сократилась в январе на 108 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря и января, сообщает агентство Bloomberg...    читать дальше
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20 января 2017 года 18:01
Набсовет МКБ утвердил программу биржевых бондов объемом до 200 млрд руб
Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) 20 января утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении банка.

В рамках программы можно размещать облигации...    читать дальше
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20 января 2017 года 17:59
Минпромторг заявил о необходимости развивать российские промзоны за рубежом
Минпромторг РФ совместно с АО "Российский экспортный центр" провели совещание по реализации мер поддержки экспортоориентированных предприятий.

Как говорится в сообщении министерства, в ходе совещания первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин напомнил о...    читать дальше
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20 января 2017 года 17:50
Индексы США растут в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в плюсе в ожидании церемонии инаугурации 45-го президента США и выступления Дональда Трампа, в ходе которого он может дать указания относительно своей политики на этом посту.

С начала текущей недели потери всех трех основных...    читать дальше
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20 января 2017 года 17:47
Совет директоров КАМАЗа 31 января рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций
Совет директоров ПАО "КАМАЗ" 31 января рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.

Параметры выпуска облигаций в сообщении не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в 2017 году "КАМАЗ" намерен инвестировать 7-10 млрд рублей....    читать дальше
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