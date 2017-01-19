Запасы нефти в США выросли за период с 6 января по 13 января на 2347 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5951 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 5951 тыс. баррелей и составили 246,424 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

19 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2347 тыс. баррелей - до 485,456 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,84 пункта (0,361%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2162,25 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 26631,628 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 170,745 млрд руб., или на...

.

Бинбанк в рамках оферты выкупил биржевые облигации серии БО-03 на 11,3 млн рублей, что составляет 0,06% от обращающихся бумаг выпуска, говорится в сообщении банка. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный... Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,708 руб. Минимальный курс юаня составил 8,651 руб., максимальный - 8,8... Минимальный курс юаня составил 8,651 руб., максимальный - 8,8... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5334 руб. Минимальный курс евро составил 63 руб.,... Минимальный курс евро составил 63 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6997 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

ВТБ 19 января утвердил параметры 10 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-1-86 - КС-1-95 на общую сумму 500 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Объем каждого выпуска составит 50 млрд рублей. Объем каждого выпуска составит 50 млрд рублей. Как сообщалось, ВТБ размещает биржевые однодневные... Как сообщалось, ВТБ размещает биржевые однодневные... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2347 тыс. баррелей - до 485,456 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5951 тыс. баррелей и составили 246,424 млн... Товарные запасы бензина повысились на 5951 тыс. баррелей и составили 246,424 млн... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Индекс ММВБ обновил минимум за полтора месяца на фоне снижения нефтяных бумаг, несмотря на рост нефти и некоторое ослабление рубля. Курс доллара поднимался к 60,27 рубля после заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в... Курс доллара поднимался к 60,27 рубля после заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в... читать дальше

.

Динамика индекса деловой активности в округе Филадельфии выросла вопреки прогнозам. Индикатор в январе текущего года вырос до 23,6 пункта с 21,5 пункта в декабре 2016 года, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии. Индикатор в январе текущего года вырос до 23,6 пункта с 21,5 пункта в декабре 2016 года, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии. Эксперты в... Эксперты в...

.

Антироссийские санкции не влияют на суверенную политику страны, сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на сессии по России на Давосском форуме. По его словам, Россия готова взаимодействовать на двусторонней основе с государствами, входящими в Евросоюз, необходимо... читать дальше

.

Складские запасы алюминия в Японии в декабре увеличились на 14,8%, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp. Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на 31 декабря составляли 275,5 тыс. тонн по сравнению с 239,9 тыс. тонн на конец... Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на 31 декабря составляли 275,5 тыс. тонн по сравнению с 239,9 тыс. тонн на конец... читать дальше

.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов полагает, что новый президент США Дональд Трамп, как успешный бизнесмен, будет стремиться добиваться результата в своей внешней политике. По его словам, результат без взаимодействия с Россией невозможен. "Господин Трамп - крупный... "Господин Трамп - крупный... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating (S&P) оценил как "стабильную" тенденцию в отношении отраслевых и страновых рисков банковского сектора Узбекистана, говорится в отчете S&P. В соответствии с методологией оценки отраслевых и страновых рисков... В соответствии с методологией оценки отраслевых и страновых рисков... читать дальше

.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что ситуация в российской экономике выглядит достаточно здоровой. По его словам, ожидается серьезный рост прямых иностранных инвестиций. "В целом ситуация выглядит достаточно здоровой. Если говорить откровенно, мы сейчас... "В целом ситуация выглядит достаточно здоровой. Если говорить откровенно, мы сейчас... читать дальше

.

Американские фондовые индексы незначительно растут в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из США и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США... Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США... читать дальше

.