Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,4713 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4713 руб.

Минимальный курс евро составил 62,985 руб., максимальный - 64,22 руб. Было заключено 4097 сделок. Объем торгов составил 19545,98 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,55 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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