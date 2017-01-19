Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1945,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 966,73 млрд руб.

19 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 января составили по Российской Федерации 1945,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1722,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2218,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2032 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 января составили 966,73 млрд руб. против 787,40814 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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