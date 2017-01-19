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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Правительство решило не тратить допдоходы от более высоких цен на нефть на допрасходы
Правительство РФ договорилось не использовать дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой, чем заложено в бюджете, цены на нефть на увеличение расходов, сокращать на эту сумму расходование Резервного фонда и Фонда национального...
 
Банки выступили против монополии карты "Мир"
Сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир". Среди...
 
Единовременные выплаты или ежемесячная прибавка к пенсии?
В наступившем году объем единовременных выплат пенсионных накоплений увеличится до 12,5 млрд рублей (179% к 2016-му), сообщили "Известиям" в Пенсионном фонде России (ПФР). Столь значительный рост этого показателя будет обусловлен тем, что именно в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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19 января 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Ноябрь 2016
13:02 Баланс счета текущих операций Италии Ноябрь 2016
15:45 Процентная ставка ЕЦБ Январь 2017
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 08 по 14 января
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Декабрь 2016
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 01 по 07 января
18:00 Индекс деловой активности Филадельфии Январь 2017
19:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 07 по 13 января

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
19 января 2017 года 09:06
Fitch присвоило "РусАлу" рейтинги "В+/В", прогноз - стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОК "РусАл" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "В+" и краткосрочный РДЭ - "В".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".

Fitch также присвоило ожидаемый...    читать дальше
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19 января 2017 года 09:00
Фондовая Азия торгуется без единой динамики, Nikkei 225 растет, несмотря на обвал Toshiba
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики, участники рынка реагируют на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и Нового года по лунному...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:55
Закупки всех ФГУПов в области капстроительства и недвижимости могут остаться под действием закона о контрактной системе
Минфин РФ предлагает закупки ФГУПов, выпадающие из-под действия закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), но связанные с вложениями в капстроительство госсобственности и с приобретением недвижимости в госсобственность, проводить все же в соответствии с 44-ФЗ, следует из проекта...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:49
Индексы рынка акций США завершили торги разнонаправленной динамикой
Dow Jones Industrial Average снизился в среду по итогам четвертой сессии подряд, завершив торги на минимальном уровне с начала 2017 года, сообщает MarketWatch. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии.

Индекс Dow Jones Industrial...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:44
Йеллен опасается неприятных сюрпризов при длительном откладывании повышения ставок ФРС
Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

"Слишком длительное ожидание перед началом перехода к...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:41
Акции Toshiba упали на 26% на новостях о новых убытках
Акции японской компании Toshiba Corp. падают в четверг на 26% после новости о $4-миллиардных убытках подразделения компании, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики, сообщает MarketWatch.

Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:35
Beige Book фиксирует усиление ценового давления в США в конце 2016 г.
В период с конца ноября до завершения 2016 года экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами. При этом ценовое давление несколько усилилось.

Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1855,55 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1855,55 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 января 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50414,20 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50414,20 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:28
Заложенный в бюджет-2017 объем новых евробондов будет размещен в один прием
Минфин РФ планирует разместить евробонды в 2017 году одним выпуском на весь предусмотренный в бюджете для новых бумаг объем - $3 млрд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам.

"Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов),...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:19
Большинство фондовых индексов Европы в среду выросли
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы увеличились в среду. Сессия была волатильной, инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:10
Цены на нефть растут после сильного падения накануне
Темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились вечером в среду на фоне укрепления курса американского доллара и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По итогам торгов...    читать дальше
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19 января 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,2252 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 63,2252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,12 коп.
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19 января 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,183 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 59,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,85 коп.
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19 января 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:00

Баланс счета текущих операций...    читать дальше
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18 января 2017 года 19:59
Заложенный в бюджет-2017 объем новых евробондов ($3 млрд) будет размещен в один прием - Силуанов
Минфин РФ планирует разместить евробонды в 2017 году одним выпуском на весь предусмотренный в бюджете для новых бумаг объем - $3 млрд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам.

"Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов...    читать дальше
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