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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОК "РусАл" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "В+" и краткосрочный РДЭ - "В". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный". Fitch также присвоило ожидаемый... Fitch также присвоило ожидаемый... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики, участники рынка реагируют на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и Нового года по лунному... читать дальше

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Минфин РФ предлагает закупки ФГУПов, выпадающие из-под действия закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), но связанные с вложениями в капстроительство госсобственности и с приобретением недвижимости в госсобственность, проводить все же в соответствии с 44-ФЗ, следует из проекта... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average снизился в среду по итогам четвертой сессии подряд, завершив торги на минимальном уровне с начала 2017 года, сообщает MarketWatch. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. "Слишком длительное ожидание перед началом перехода к... "Слишком длительное ожидание перед началом перехода к... читать дальше

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Акции японской компании Toshiba Corp. падают в четверг на 26% после новости о $4-миллиардных убытках подразделения компании, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики, сообщает MarketWatch. Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития... Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития... читать дальше

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В период с конца ноября до завершения 2016 года экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами. При этом ценовое давление несколько усилилось. Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом... Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1855,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50414,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Минфин РФ планирует разместить евробонды в 2017 году одним выпуском на весь предусмотренный в бюджете для новых бумаг объем - $3 млрд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам. "Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов),... "Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов),... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы увеличились в среду. Сессия была волатильной, инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по... читать дальше

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Темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились вечером в среду на фоне укрепления курса американского доллара и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По итогам торгов... По итогам торгов... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 63,2252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,12 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 59,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,85 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Минфин РФ планирует разместить евробонды в 2017 году одним выпуском на весь предусмотренный в бюджете для новых бумаг объем - $3 млрд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам. "Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов... "Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов... читать дальше

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