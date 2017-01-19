19 января 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2016
|13:02
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2016
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Январь 2017
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 января
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2016
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 января
|18:00
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2017
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 января
Это автоматическое сообщение.
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19 января 2017 года 09:06
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОК "РусАл" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "В+" и краткосрочный РДЭ - "В".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз долгосрочного рейтинга - "стабильный".
Fitch также присвоило ожидаемый... читать дальше
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19 января 2017 года 09:00
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики, участники рынка реагируют на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и Нового года по лунному... читать дальше
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19 января 2017 года 08:55
Минфин РФ предлагает закупки ФГУПов, выпадающие из-под действия закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), но связанные с вложениями в капстроительство госсобственности и с приобретением недвижимости в госсобственность, проводить все же в соответствии с 44-ФЗ, следует из проекта... читать дальше
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19 января 2017 года 08:49
Dow Jones Industrial Average снизился в среду по итогам четвертой сессии подряд, завершив торги на минимальном уровне с начала 2017 года, сообщает MarketWatch. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии.
Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше
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19 января 2017 года 08:44
Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.
"Слишком длительное ожидание перед началом перехода к... читать дальше
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19 января 2017 года 08:41
Акции японской компании Toshiba Corp. падают в четверг на 26% после новости о $4-миллиардных убытках подразделения компании, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики, сообщает MarketWatch.
Компания обратилась за финансовой помощью в Банк развития... читать дальше
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19 января 2017 года 08:35
В период с конца ноября до завершения 2016 года экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами. При этом ценовое давление несколько усилилось.
Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом... читать дальше
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19 января 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1855,55 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 января 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50414,20 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 января 2017 года 08:28
Минфин РФ планирует разместить евробонды в 2017 году одним выпуском на весь предусмотренный в бюджете для новых бумаг объем - $3 млрд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам.
"Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов),... читать дальше
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19 января 2017 года 08:19
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы увеличились в среду. Сессия была волатильной, инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по... читать дальше
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19 января 2017 года 08:10
Темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились вечером в среду на фоне укрепления курса американского доллара и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
По итогам торгов... читать дальше
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19 января 2017 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 63,2252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,12 коп.
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19 января 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 59,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,85 коп.
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19 января 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
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18 января 2017 года 19:59
Минфин РФ планирует разместить евробонды в 2017 году одним выпуском на весь предусмотренный в бюджете для новых бумаг объем - $3 млрд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам.
"Тот объем, который заложен в бюджете ($3 млрд на размещение новых евробондов... читать дальше
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