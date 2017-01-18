.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,2012 руб.
.
18 января 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,2012 руб.
|0
18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2012 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0175 руб., максимальный - 59,425 руб. Было заключено 13590 сделок. Объем торгов составил 63803,74 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,33 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 января 2017 года 18:49
С 1 апреля Банк России намерен изменить методику определения величины капитала банков, чтобы перекрыть возможность увеличения капитала за счет фиктивных источников. В течение 2016 года Банк России осуществлял доработку изменений методики определения величины капитала с... читать дальше
.18 января 2017 года 18:42
По итогам 2016 года крупнейший китайский сталепроизводитель - Baosteel - увеличил чистую прибыль на 770%, или в 8,7 раза, благодаря повышению цен, масштабным слияниям и сокращению расходов, сообщается в неаудированных данных, направленных компанией на Шанхайскую фондовую... читать дальше
.18 января 2017 года 18:42
ОО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в размере 11% годовых, говорится в сообщении организации. Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс.... читать дальше
.18 января 2017 года 18:39
"О`Кей" в рамках оферты приобрел 577,815 тыс. облигаций серии БО-04, говорится в сообщении компании. Бонды приобретались по цене 100% от номинала, равного 1 тыс. рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций. Таким образом, компания выкупила 11,56% выпуска на... читать дальше
.18 января 2017 года 18:37
Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении банка. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых. Сбор заявок на бонды прошел... читать дальше
.18 января 2017 года 18:35
В среду вечером темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились на фоне укрепления курса доллара США и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Цена мартовских фьючерсов на... читать дальше
.18 января 2017 года 18:28
В ходе торгов в среду фондовые индексы США изменяются незначительно и разнонаправленно, сообщает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск опустился на 0,1% - до 19807,83 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,1%, составив 2269,17 пункта.... читать дальше
.18 января 2017 года 18:20
Банк России в связи с переходом на стандарт бухучета МСФО 9 "Финансовые инструменты", который запланирован на 2019 год, разработает методологические подходы, устанавливающие требования к оценке резервов на основе ожидаемых кредитных потерь. Об этом говорится в статье зампреда ЦБ... читать дальше
.18 января 2017 года 18:16
Банк "Зенит" в среду исполнил обязательства по приобретению облигаций 10-11-й серий, а также серий БО-09, БО-11 и БО-13, говорится в сообщениях кредитной организации. В рамках оферты банк приобрел 378,048 тыс. облигаций 10-й серии, 30 тыс. бондов 11-й серии, 322,477... читать дальше
.18 января 2017 года 18:12
24 января Верховный суд Великобритании огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают в среду британские СМИ. Слушания проводят 11 судей. Со своей стороны, Т.Мэй... читать дальше
.18 января 2017 года 18:07
ОАО "Российские железные дороги" удовлетворены осенним выпуском рублевых евробондов и рассчитывают продолжить использовать этот инструмент в дальнейшем. "Нам очень понравились рублевые евробонды, и мы бы хотели, чтобы они продолжали продвигаться, и мы наш (долговой -... читать дальше
.18 января 2017 года 18:04
К 2020 году Китай планирует увеличить долю природного газа в структуре потребления энергоресурсов страны до 10% и снизить долю угля менее чем до 58%. Об этом говорится в плане развития энергетики страны на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.), опубликованном Госкомитетом по... читать дальше
.18 января 2017 года 17:56
Банк России предлагает после передачи ему надзора за аудиторами ввести для последних квалификационные аттестаты по видам деятельности аудируемых организаций, поднадзорных ЦБ, следует из статьи зампреда ЦБ Василия Поздышева в журнале "Деньги и кредит". Соответствующие... читать дальше
.18 января 2017 года 17:47
В декабре объем промышленного производства в США увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Это максимальные темпы прироста за 2 года, отмечает MarketWatch. Аналитики в среднем ожидали повышения... читать дальше
.18 января 2017 года 17:38
Глава НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов уверен, что все участники соглашения стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, будут выполнять свои договоренности по сокращению нефтедобычи. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Всемирного экономического форума в... читать дальше
.18 января 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2012 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0175 руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.