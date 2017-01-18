Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,2421 руб.

18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2421 руб.

Минимальный курс евро составил 63,075 руб., максимальный - 63,435 руб. Было заключено 3206 сделок. Объем торгов составил 12059,51 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,35 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.