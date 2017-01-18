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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,4015 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Единовременные выплаты или ежемесячная прибавка к пенсии?
В наступившем году объем единовременных выплат пенсионных накоплений увеличится до 12,5 млрд рублей (179% к 2016-му), сообщили "Известиям" в Пенсионном фонде России (ПФР). Столь значительный рост этого показателя будет обусловлен тем, что именно в...
 
ФСБ напомнила операторам о расходах на исполнение закона Яровой
Федеральная служба безопасности (ФСБ) написала операторам связи письмо, чтобы они не забыли заложить в бюджеты 2017 г. деньги на исполнение закона Яровой, сообщили "Ведомостям" сотрудники двух крупных операторов связи. По их словам, операторы...
 
Прогноз по вводу жилья в 2017 году снижен на 13%
В опубликованном проекте корректировок госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" целевой показатель на 2017 год по сравнению с действующей программой снижен на 13%: с 93 миллионов до 81 миллиона...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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18 января 2017 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,4015 руб.

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18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 59,4015 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,52 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
18 января 2017 года 18:49
С апреля Банк России затруднит банкам фиктивное увеличение капитала
С 1 апреля Банк России намерен изменить методику определения величины капитала банков, чтобы перекрыть возможность увеличения капитала за счет фиктивных источников.

В течение 2016 года Банк России осуществлял доработку изменений методики определения величины капитала с...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:42
Крупнейший китайский сталепроизводитель почти в 9 раз увеличил годовую чистую прибыль
По итогам 2016 года крупнейший китайский сталепроизводитель - Baosteel - увеличил чистую прибыль на 770%, или в 8,7 раза, благодаря повышению цен, масштабным слияниям и сокращению расходов, сообщается в неаудированных данных, направленных компанией на Шанхайскую фондовую...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:42
Ставка 6-го купона облигаций "Еврофинансов-недвижимости" серии БО-01 установлена в размере 11%
ОО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в размере 11% годовых, говорится в сообщении организации.

Размер выплаты по купону составит 27,42 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс....    читать дальше
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18 января 2017 года 18:39
"О'Кей" по оферте приобрел 12% облигаций БО-04 на 578 млн рублей
"О`Кей" в рамках оферты приобрел 577,815 тыс. облигаций серии БО-04, говорится в сообщении компании.

Бонды приобретались по цене 100% от номинала, равного 1 тыс. рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций. Таким образом, компания выкупила 11,56% выпуска на...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:37
Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,45%
Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении банка.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:35
Падение цен на нефть приближается к 2%, Brent торгуется ниже $54,5
В среду вечером темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились на фоне укрепления курса доллара США и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Цена мартовских фьючерсов на...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:28
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно
В ходе торгов в среду фондовые индексы США изменяются незначительно и разнонаправленно, сообщает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск опустился на 0,1% - до 19807,83 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,1%, составив 2269,17 пункта....    читать дальше
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18 января 2017 года 18:20
ЦБР подготовит подходы с требованиями к оценке резервов на основе ожидаемых кредитных потерь
Банк России в связи с переходом на стандарт бухучета МСФО 9 "Финансовые инструменты", который запланирован на 2019 год, разработает методологические подходы, устанавливающие требования к оценке резервов на основе ожидаемых кредитных потерь. Об этом говорится в статье зампреда ЦБ...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:16
Банк "Зенит" приобрел по оферте облигации 5 выпусков на 1,2 млрд рублей
Банк "Зенит" в среду исполнил обязательства по приобретению облигаций 10-11-й серий, а также серий БО-09, БО-11 и БО-13, говорится в сообщениях кредитной организации.

В рамках оферты банк приобрел 378,048 тыс. облигаций 10-й серии, 30 тыс. бондов 11-й серии, 322,477...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:12
Вердикт по Brexit Верховный суд Великобритании огласит 24 января
24 января Верховный суд Великобритании огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают в среду британские СМИ.

Слушания проводят 11 судей.

Со своей стороны, Т.Мэй...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:07
РЖД интересны рублевые евробонды, в 2017 г. могут выпустить вечные облигации
ОАО "Российские железные дороги" удовлетворены осенним выпуском рублевых евробондов и рассчитывают продолжить использовать этот инструмент в дальнейшем.

"Нам очень понравились рублевые евробонды, и мы бы хотели, чтобы они продолжали продвигаться, и мы наш (долговой -...    читать дальше
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18 января 2017 года 18:04
Китай к 2020 году повысит долю газа до 10% общего потребления энергоресурсов
К 2020 году Китай планирует увеличить долю природного газа в структуре потребления энергоресурсов страны до 10% и снизить долю угля менее чем до 58%.

Об этом говорится в плане развития энергетики страны на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.), опубликованном Госкомитетом по...    читать дальше
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18 января 2017 года 17:56
ЦБР предлагает выдавать аттестаты аудиторам по видам деятельности аудируемых организаций
Банк России предлагает после передачи ему надзора за аудиторами ввести для последних квалификационные аттестаты по видам деятельности аудируемых организаций, поднадзорных ЦБ, следует из статьи зампреда ЦБ Василия Поздышева в журнале "Деньги и кредит".

Соответствующие...    читать дальше
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18 января 2017 года 17:47
Декабрьский рост промпроизводства в США стал рекордным за 2 года
В декабре объем промышленного производства в США увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

Это максимальные темпы прироста за 2 года, отмечает MarketWatch.

Аналитики в среднем ожидали повышения...    читать дальше
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18 января 2017 года 17:38
Все договоренности по сокращению нефтедобычи в мире будут выполнены, уверен Алекперов
Глава НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов уверен, что все участники соглашения стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, будут выполнять свои договоренности по сокращению нефтедобычи. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Всемирного экономического форума в...    читать дальше
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18 января 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,2012 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2012 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,0175 руб.,...    читать дальше
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