Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6966 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6966 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,7305 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 168,98 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7235 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.